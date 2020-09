VIDEO Cum arata Puma ST, noul model Ford care va fi fabricat la Craiova. Filmare spectaculoasa pe Transfagarasan

Noul Puma ST este prevazut cu tehnologii sportive sofisticate, ce includ un diferential mecanic cu alunecare limitata (LSD), arcuri cu distributie vectoriala si ofera posibilitatea selectarii mai multor moduri de rulare, inclusiv modul Sport si, pentru prima data pe un vehicul Ford Performance, modul Eco, oferind astfel soferilor optiuni pentru numeroase scenarii de conducere.Conform fisei tehnice a SUV-ului, acesta dezvolta 200 CP, o acceleratie de la 0 la 100 km/h in 6,7 secunde, fiind totodata prevazut cu sasiu personalizat: o bara de torsiune cu 40% mai rigida decat cea de pe Fiesta ST, ceea ce determina un centru de greutate mai ridicat, cu arcuri de distributie vectoriala, accentuand caracterul sportiv al masiniiDe asemenea, masina include jantele Mean Green din aliaj de 19 inci si scaunele Recaro, alaturi de inovatorul Ford MegaBox, care asigura cel mai bun spatiu de incarcare din segment si de Local Hazard Information.Pentru a marca debutul public al Puma ST, echipa Ford a filmat masina pe Transfagarasan."Motorul EcoBoost de 1,5 litri si 200 CP - introdus pentru prima data pe multi-premiatul Fiesta ST are un tubocompresor avansat si o pompa de injectie combustibil de inalta presiune, alaturi de sistemul de deschidere variabila a camelor pe admisie si evacuare (Variable Cam Twin). Acestea contribuie la un nivel de performanta specific masinilor sport, dar si la un consum optimizat de combustibil. Arhitectura cu trei cilindri a motorului din aluminiu ofera un cuplu natural ridicat la turatii reduse, iar performanta este imbunatatita de un turbocompresor radial-axial si o galerie de evacuare integrata, care minimizeaza distanta de deplasare a gazelor de esapament intre cilindri si turbocompresor - ambele contribuind la cresterea mai rapida a presiunii si a timpului de reactie in cazul accelerarilor rapide. Puterea maxima este disponibila la 6.000 rpm, cuplul maxim crescand la 320 Nm intre 2.500 rpm si 3.500 rpm, contribuind la o acceleratie liniara si la o reactie sporita", se mentioneaza in comunicatul citat.Puma ST este oferit cu aceeasi transmisie manuala cu sase trepte, cu schimbare lina, asemenea celei de pe Fiesta ST, cu reprize scurte de acceleratie, iar sistemul selectabil Drive Modes ofera trecerea de la modul Track care configureaza SUV-ul performant pentru o distractie maxima la volan, pana la modul Eco, oferit pentru prima data pe un model ST, pentru a se potrivi conditiilor de mediu sau starii de spirit.Pentru un plus de confort, functiile standard includ un hotspot WiFi pentru incarcare wireless, parbriz incalzit Quickclear, senzori de parcare fata/ spate, stergatoare automate si sistemul Ford SYNC 3 care permite soferilor sa controleze sistemul audio, navigatia si smartphone-urile folosind simple comenzi vocale4. Sistemul ofera compatibilitatea Apple CarPlay si Android Auto fara costuri suplimentare si este sustinut de un display tactil central de 8 inci care afiseaza logo-ul Ford Performance la pornire. In acelasi timp, un sistem de sunet B&O premium este disponibil, iar cu ajutorul tehnologiei standard FordPass Connect5 posesorii de Puma ST pot sa controleze de la distanta o serie de functii ale vehiculului - inclusiv blocarea portierelor si localizarea vehiculului - prin intermediul aplicatiei mobile FordPass6.Productia modelului Puma a demarat la uzina Ford din Craiova in octombrie 2019, ca urmare a unei investitii suplimentare de aproximativ 200 de milioane de euro, alaturandu-se astfel modelului EcoSport si motorului de 1.0 litri EcoBoost. Ford a anuntat ca, din 2008, de la venirea sa in Romania si pana in prezent, a investit aproximativ 1,5 miliarde de euro in fabrica de la Craiova in cadrul careia lucreaza in jur de 6.300 de angajati.Ford Motor Company este o companie globala cu sediul la Dearborn, Michigan. In Europa, Ford produce, vinde si serviseaza vehicule sub marca Ford pe 50 de piete individuale si are aproximativ 45.000 de angajati la facilitatile proprii si aproximativ 58.000 de angajati cand sunt luate in considerate asocierile in participatiune si entitatile neconsolidate.Primele autoturisme Ford au fost livrate in Europa in 1903, acelasi an in care a fost fondata Ford Motor Company, in timp ce productia europeana a demarat in 1911.