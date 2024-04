Noul Mini Cabrio a fost prezentat oficial (Galerie foto)

Constructorul britanic a publicat, vineri, primele informatii si fotografii oficiale ale mult asteptatului Mini Cabrio.

Desi ziua de astazi nu anunta nici o premiera, Mini a cautat sa surprinda publicul si intreaga presa de sepcialitate cu publicarea oficiala a primelor fotografii si informatii oficiale ale unui model astept de mult timp.

Este vorba despre Mini Cabrio, care nu vine cu mari modificari in materie de design, acoperisul soft-top retractabil fiind singurul artificiu notabil la acest capitol.

Constructorul britanic a cautat insa sa introduca mai multe gadget-uri la interior, unde clientii vor primi o conexiune prin USB si posibilitatea de a folosi telefonul mobil prin intermediul functiei Bluetooth.

Bineinteles, Mini este compatibil si cu orice produs iPod. Interiorul este completat de o serie de personalizari ale tapiseriei si a altor elemente din habitaclu.

Sub capota noului Mini Cabrio se va regasi un motor de 1.6 litri pe benzina, dezvoltat in colaborare cu cei de la Peugeot Citroen, regasit in acest moment pe 207 si pe 207 GTi. Motorul va fi disponibil in doua versiuni de putere, una de 120 de cai putere si alta de 175 de cai putere.

Unitatea este conectata la o transmisie manuala cu sase trepte in standard, sau optional la o cutie automata tot cu sase rapoarte. BMW si Mini promit viitorilor clienti un altfel de comportament rutier, multumita suspensiei noi, directiei imbunatatite si franelor cu performante ridicate.

Si pentru ca vorbim de o varianta cabrio se cuvine sa amintim si de spatiul oferit de portbagaj. Atunci cand soft-top-ul este retractat, portbagajul ofera doar 170 de litri, cu 5 litri mai mult decat vechea generatie.

Stire preluata de pe site-ul Automarket.ro