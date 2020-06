Perioada in care masinile pot sta nefolosite in parcare a fost redusa considerabil. Definitia vehiculelor fara stapan, modificata

Ziare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 421/2002.Potrivit expunerii de motive, initiativa vizeaza modificarea si completarea definitiei termenului "vehicule fara stapan", pentru a include si vehicule inmatriculate in strainatate, deoarece au fost semnalate autoturisme de acest fel care nu au putut fi ridicate deoarece nu au numere de inmatriculate romanesti.Initiativa are ca obiect de reglementare sisi introducerea dovezii de achitare a taxelor auto, a amenzilor si a dovezii efectuarii ITP-ului de catre proprietar/detinator legal in termen de 5 zile de la primirea somatiei.Potrivit proiectului de lege, "vehicul fara stapan" este vehiculul de orice categorie, fara placuta de inmatriculare sau alte marcaje oficiale, ori inmatriculate in strainatate, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut, iar "vehicul abandonat" este vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de cel putin 6 luni, al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice ca acesta nu respecta conditiile legale pentru a circula pe drumurile publice.