Prezentare: Saab 9-3 facelift

Au fost aratate primele imagini oficiale cu noul model Saab 9-3. Acesta ar urma sa intre pe piata in a doua jumatate a lui 2007 si sa improspateze putin gama Saab pana la urmatoarea generatie, anuntata pentru 2009-2010.

Care sunt noutatile? In afara unei grile fata modificata si a unor elemente de design care incearca sa actualizeze modelul, marea noutate o reprezinta un nou motor ecologic E85 BioPower, precum si o noua versiune de tractiune integrala cu un diferential electronic care optimizeaza distributia cuplului in timpul pierderii de aderenta si care permite stabilizarea masinii in curbe.

Gama de motorizari este adusa la zi prin lansarea versiunii alimentate cu bioetanol. Motorul de top este cel V6 de 2.8 litri care dezvolta o putere maxima de 280 CP.

De asemenea, Saab va introduce motorul 1.9 TTiD care dezvolta o putere maxima de 180 CP. Acest propulsor este de origine Fiat JTDM, si ofera un moment motor foarte bun de 400 Nm. Pentru a ajunge la aceste performante, noul TTiD foloseste supraalimentarea cu doua turbine in linie. De asemenea este disponibil si motorul diesel de 150 CP.

Pretul nu a fost specificat, insa se estimeaza ca va fi in jurul sumei de 30.000 euro.

