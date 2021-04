Se lanseaza programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Care este valoarea primei de casare: "Am dublat bugetul pentru Rabla Plus"

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor organizeaza miercuri, 21 aprilie, incepand cu ora 9.00, evenimentul de lansare a programelor Rabla Clasic si Rabla Plus pentru anul 2021.Actiunea va avea loc in fata sediului MMAP si va marca, de asemenea, startul etapei finale a competitiei Best Electric Car in Romania 2021,urmand sa fie expuse toate modelele electrice participante in competitie.Ministrul Mediului, Tancsoz Barna, a anuntat, luni, ca in sedinta de Guvern din aceasta saptamana va fi prezentat bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, iar acesta reprezinta un prim pas pentru pornirea programelor Rabla."In sedinta de Guvern din aceasta saptamana doresc sa prezentam bugetul AFM, un prim pas necesar pentru a porni programele. Am spus in luna martie imediat dupa aprobarea bugetului national ca in cel mai scurt timp, cu respectarea procedurilor legale de consultare publica vom prezenta in sedinta de Guvern bugetul AFM. El va fi aprobat miercuri astfel incat sa putem lansa cat se poate de repede cele trei programe: Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Electrocasnice", a declarat ministrul Mediului la Digi24.El a mentionat ca a fost dublat programul Rabla Plus, cel care finanteaza masinile cu motorizare plug in si electrice."Am dublat bugetul pentru Rabla Plus, acel program care finanteaza masinile cu motorizare Plug-in si motorizare electrica, am dublat practic si numarul de masini care vor beneficia de un sprijin si cu siguranta la sfarsitul anului vom vedea ca acest trend se pastreaza si poate o sa fie si mai pozitiv si mai benefic pentru mediu si poate va fi nevoie si de suplimentare de buget", a explicat ministrul Tanczos Barna.In cazul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national Rabla Clasic 2020-2024m acesta va avea anul acesta un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decat in 2020, care va permite achizitionarea a peste 55.000 de autovehicule noi, mai putin poluante.Vor fi majorate: prima de casare de la 6.500 lei la 7.500 de lei; ecobonus tehnologie hibrid (nu plug-in) de la 2.500 lei la 3.000 de lei; ecobonus GNC/GPL/emisii sub 96 g CO2/km de la 1.000 lei la 1.500 de lei.Suma maxima ce va putea fi decontata din costurile unei masini noi prin Rabla Clasic este de aproximativ 2.250 euro, deoarece ecobonusurile pot fi combinate intre ele si adaugate la prima de casare.In cazul Rabla Plus, Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 va avea cel mai mare buget de la lansare - 400 de milioane de lei, dublu fata de anul trecut.Programul pastreaza neschimbata cea mai mare prima din Europa pentru masinile electrice: 10.000 de euro pentru full electric si circa 4.500 de euro pentru masini hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou.Cu bugetul de anul acesta vor putea fi achizitionate pana la 6.600 de masini full electrice si aproximativ 5.000 de masini hibride plug-in.