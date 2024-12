Record negativ in piata auto: 60 de milioane de masini chemate la service

In Statele Unite au fost rechemate in service peste 60 de milioane de masini, in 2014, ceea ce inseamna un record absolut.

Numarul urias se datoreaza in special problemelor inregistrate de anumite modele realizate de General Motors si Toyota.

Mai exact, in acest an au fost rechemate in service 60,5 milioane de vehicule, de aproape doua ori mai multe decat in 2013, potrivit Bloomberg, informeaza BusinessWorld.

Pe de alta parte, acest numar ar putea creste in continuare.

"Nu cred ca vom mai vedea prea curand un an ca acesta", a declarat Neil Steinkamp, director general la Stout Risius Ross, care efectueaza analize in acest domeniu.

Criza este provocata, in cea mai mare parte, de airbagurile Takata, cu care sunt dotate multe modele Toyota, iar aceasta continua sa se amplifice.

In caz de impact, airbagurile defecte se declanseaza si arunca in pasageri bucati de plastic. Victimele arata de parca ar fi fost impuscate sau injunghiate.

Problema este la capsa pirotehnica ce declanseaza capacul airbagului. Daca aceasta nu functioneaza corect, atunci perna cu aer rupe acel capac, iar bucati de plastic sunt aruncate violent in interiorul autoturismului.

Airbagul te poate ucide: Ce masini au fost rechemate in service in Romania

De asemenea, exista probleme si la franele cu care sunt dotate unele masini GM.

Situatia din Romania

Si in Romania exista suspiciuni privind airbag-urile. BMW a decis sa schimbe piesele care ar putea avea probleme, fiind vizate toate modelele Seria 3 din tara noastra, fabricate intre luna mai 1999 si luna august 2006.

Specialistii companiei germane au identificat pana acum in Romania 277 de masini care sunt dotate cu airbag-uri Takata.

Toyota a anuntat cei 41 de clienti care detin un automobil Yaris sa vina in service, dupa ce in primavara a facut acelasi lucru pentru peste 100 de masini Corolla. Reparatia dureaza 30 de minute si se face pe cheltuiala producatorului.

Pe langa acestea, mai sunt vizate si 21 de masini Honda, fiind vorba de modelele CR-V si Stream din 2002-2003.

Pe de alta parte, reprezentantii Ford sustin ca masinile lor din Romania nu sunt afectate.

Desi nu au comunicat faptul ca ar fi probleme la modelele vandute in tara noastra, la nivel mondial exista si alti producatori auto care folosesc airbaguri Takata, cum ar fi Nissan, Mitsubishi, Mazda, Subaru si Chrysler.

