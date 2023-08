Renault pregateste lansarea noului Megane CC (galerie foto)

Noul Megane CC este testat de inginerii Renault, care il pregatesc de marea lansare de la Geneva.

Renault se pregateste sa introduca o versiune CC in nou-lansata gama compacta Megane. Desi era asteptat de multi la Salonul de la Frankfurt, noul Megane CC va aparea in fata publicului in premiera mondiala abia la Geneva, in luna martie a anului 2010.

Cu toate acestea, fotografii specializati in imagini-spion au realizat cateva instantanee in care noul Megane CC apare camuflat in faza de teste dinamice.

Marea surpriza pe care Renault o pregateste pare a fi insa una legata de designul noului model. Astfel, din imaginile pe care colaboratorii nostri de la CarPix ni le-au oferit, putem afirma 100% ca Renault va utiliza la constructia noului model un Megane Coupe ceva mai lung, pentru ca plafonul hardtop retractabil sa poata avea spatiu de "actiune"

In ceea ce priveste motorizarile, nu vom avea nicio surpriza: Renault va utiliza aceleasi unitati pe care le regasim la aceasta ora in gama Megane, implicit motorul turbo TCe de 180 de cai putere care in Romania nu este inca disponibil.

