Cati bani aloca romanii pentru o masina second hand si ce preferinte au

Doar 2% dintre cei care au completat chestionarul nu ar prefera sa cumpere masina pentru ei un specialist care s-o verifice temeinic, sa o aduca acasa si sa le ofere garantii, in timp ce 60% ar alege aceasta varianta, in functie de costuri, iar 38% sunt convinsi ca ar alege aceasta varianta.Dintre cei care au participat la sondaj, cei mai multi (66%) au mai cumparat masini second-hand. Marea majoritate a respondentilor (96%) declara ca atunci cand doresc sa faca o astfel de achizitie se tem de problemele tehnice greu de detectat ale unei masini second hand.88% dintre respondenti au declarat ca ar apela la serviciile oferite de o firma de consultanta, pentru a cumpara o masina second-hand din strainatate, fiind determinati de faptul ca nu mai trebuie sa se deplaseze si, in acelasi timp, economisesc bani."Am observat ca nu sunt multi cei care cunosc serviciile noastre sau faptul ca exista astfel de servicii in Romania, dar sunt incantati de oferta, atunci cand afla care sunt avantajele, ceea ce inseamna ca vor fi mai multi cumparatori satisfacuti de o astfel de achizitie, cu ajutorul nostru, pe masura ce informatia despre existenta acestor servicii va ajunge la ei", exlpica Alex Damian, reprezentantul Scout Team Do.In urma acestui sondaj s-a ajuns la concluzia ca serviciile de genul acesta ar putea fi alese de un numar din ce in ce mai mare de romani care doresc sa cumpere o masina second-hand, in perioada urmatoare, dintr-o alta tara.Faptul ca economisesc bani si cumpara o masina buna, verificata de un specialist, iar in plus li se aduce masina acasa si primesc garantii, reprezinta tot atatea avantaje, este de parere Damian.