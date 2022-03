Romania devine tara rablelor: RAR vrea sa introduca ITP la un an pentru masinile mai vechi de 12 ani

Reprezentantii Registrului Auto Roman intentioneaza sa impuna ITP anual pentru masinile mai vechi de 12 ani.

"Registrul Auto Roman intentioneaza sa propuna, ca masura de majorare a sigurantei rutiere, in actualul context al evolutiei parcului auto national, cresterea frecventei de efectuare a ITP pentru autoturismele mai vechi de 12 ani, de la doi ani cat este in prezent la un an", a declarat George Dinca, directorul general al Registrului Auto Roman (RAR), pentru Capital.

Acesta a precizat ca masura este necesara avand in vedere reactia pietei auto la eliminarea timbrului de mediu, si anume o crestere mare a numarului de autovehicule uzate.

Potrivit datelor RAR media lunara a anului 2016 a fost de 34.000 de vehicule prezentate la reprezentantele institutiei, iar in luna ianuarie 2017 s-a inregistrat o crestere cu aproximativ 12% a numarului de vehicule (38.000 unitati). Aceleasi date arata o crestere accentuata in lunile februarie si martie, cand s-a ajuns la aproximativ 58% (54.000) si, respectiv, la aproximativ 80% (61.000).

