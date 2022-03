S-a ieftinit GPL-ul pentru autoturisme! Economii mai mari pentru soferii care merg pe GPL

Pentru ca GPL-ul (gazul petrolier lichefiat) este un produs petrolier obtinut in urma procesului de rafinare a benzinei si motorinei, pretul sau este strict legat de pretul acestora, mentinandu-se de-a lungul anilor la un nivel mult mai scazut, reprezentand jumatate din pretul benzinei.

Pentru a calcula economia care se poate obtine in timp prin folosirea GPL-ului drept combustibil alternativ ar trebui sa analizam diferenta de pret dintre GPL si benzina. Graficul de mai jos ne arata o diferenta medie de aproximativ 50% comparand preturile benzinei si GPL-ului din ultimii 5 ani.

GPL-ul a devenit principalul combustibil alternativ in Europa datorita dezvoltarii infrastructurii statiilor auto GPL, care sunt in acest moment peste 27.000, raspandite in toata Europa, dar si datorita tehnologiilor de montaj dezvoltate de catre producatori regionali precum AGR Autogas Group care au militat cu insistenta pentru globalizarea acestui domeniu.

Pentru ca este un combustibil ecologic se prevad mari investitii la nivel european pentru obtinerea GPL-ului si prin alte metode, din materii prime regenerabile. O astfel de investitie a fost anuntata la salonul auto din Frankfurt de catre Neste Oil, iar productia este planificata sa inceapa la sfarsitul anului 2016.

In domeniul auto GPL, tehnologia a evoluat rapid, instalatiile GPL putand fi adaptate autoturismelor de ultima generatie pana la Euro 6, care folosesc ultimele tehnologii de injectie de benzina (injectie multipunct secventiala sau injectie directa).

Cele mai dezvoltate tari in acest domeniu sunt Olanda, Italia, Polonia, Germania si Franta. In fiecare din aceste tari este dezvoltata foarte bine infrastructura de statii GPL, dar si reteaua de statii pentru GNC (gaz natural comprimat) in special pentru transportul in comun.

Dezvoltarea domeniului auto GPL sau GNC in tarile dezvoltate s-a facut cu eforturi mari si din partea statului, care a acordat subventii tuturor celor care au dorit sa opteze pentru conversia autoturismului pe GPL sau GNC si deasemenea prin parteneriate publice-private pentru transportul in comun.

In Romania, implicarea statului a fost nesemnificativa pentru domeniul auto GPL, iar pentru GNC a fost si este in continuare inexistenta. Chiar daca toate marile capitale Europene au implementat deja pentru transportul in comun autobuze care folosesc drept combustibil GNC-ul, in Romania nu avem inca un astfel de proiect.

Dezvoltarea domeniului auto GPL in Romania nu a atins inca faza de maturitate, parcul auto cu GPL fiind de aproximativ 3,8% din parcul total de autoturisme, in conditiile in care target-ul Uniunii Europene este de 20% din total parc, pana in 2020.

Practic, in Romania pana acum nu a contat de loc aspectul ecologic si reducerea noxelor prin folosirea de combustibili alternativi. Pentru multe companii private din Romania a contat insa aspectul economic prin reducerea costurilor de transport si intretinere a autoturismelor prin folosirea combustibililor alternativi.

Astfel, o companie care a montat pe un autoturism instalatie auto GPL in urma cu 5 ani, iar autoturismul a parcurs in medie 50km/zi, compania a economisit in acesti ani 20.481lei. In graficul de mai jos sunt exemplificate doua cazuri unul pentru un rulaj de 50 de km/ zi si altul de 100 de km/zi in care economia practic se dubleaza 40.962 lei.

Din aceste grafice putem concluziona ca prin montajul unei instalatii auto GPL, poti sa amortizezi intregul autoturism in cazul in care parcurgi multi km.

In acest moment foarte multe companii au ales sa isi optimizeze costurile de transport montand GPL pe toate autoturismele din parcul auto propriu. Pentru foarte multe dintre acestea a contat si partea ecologica fiind companii mari care promoveaza protejarea mediului si sustin in acest sens campanii informative si educative privind protectia mediului inconjurator. Astfel companii precum Aquvila, BGS, Caroli Foods, CNCIR, Fox, Post Master, Securitas, Super Food, Scoala TEO si altele, ne sunt clienti si isi imbunatatesc an de an parcul auto cu autoturisme pe GPL.

