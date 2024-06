Salonul auto de la Geneva: Vezi cele mai laudate masini (Galerie foto)

Masinile sport si cele "verzi", cu motor hibrid sau electric, sunt vedetele editiei din 2011 a Salonului Auto de la Geneva.

Multe din cele 170 de noi modele lansate au un impact scazut asupra mediului, existand si cateva masini din clasa mini, precum si masini de familie, cu sapte locuri. Chiar si Rolls Royce a prezentat un prototip cu motor electric.

Insa privirile tuturor au fost atrase de masinile de lux, sport, cu preturi de sase cifre, cu 600 - 1.000 de cai putere sau chiar mai mult si cu viteze de peste 300 de kilometri pe ora.

Iata cateva din cele mai interesante lansari din cadrul Salonului Auto de la Geneva, aflat la editia 81, care se va fi deschis pentru publicul larg intre 3 si 13 martie, fiind asteptati peste 700.000 de vizitatori:

Volkswagen Golf Cabriolet si Volkswagen Golf R

Producatorul german Volkswagen a venit cu o noua masina decapotabila, Golf Cabrio, similara modelului Eos. Totusi, spre deosebire de acesta, Cabrio are acoperis din material textil, care poate fi coborat in 9,5 secunde. Astfel, s-a facut si mai mult spatiu in portbagaj.

Cele doua masini au aceleasi dimensiuni in interior, insa Eos este putin mai lunga. Potrivit specialistilor, Cabrio este o masina prin care Volkswagen spera sa atraga mai multe femei drept cliente.

Volkswagen Golf R este dotat cu motor de 270 de cai putere, turbo, cu 4 cilindri, tractiune integrala si cutie de viteze in 6 trepte. Masina a fost prezentata in mai multe variante de culori: Oryx White, cu interior denumit "St. Tropez", Carbon Steel Grey cu interior "Almandine Red" si Space Grey cu interior din fibra de carbon.

Audi ABT R8 GTS

Cu 620 de cai putere si multe parti realizate din fibra de carbon sau plastic intarit cu fibra de carbon, noul Audi a atras multe priviri. Folosirea acestui material a ajutat si la scaderea greutatii masinii, rezultand intr-un timp de 3,6 secunde pentru a ajunge de la 0 la 100 de kilometri pe ora.

Masina, modificata de ABT, poate fi dotata cu jante de 19 sau 20 de inchi, in timp ce fibra de carbon se regaseste si in interior, pentru volan, consola principala si usi.

Rolls-Royce 102EX Concept

Rolls-Royce nu a putut ramane indiferenta la revolutia verde si a lansat o versiune electrica a limuzinei sale clasice.

Modelul, cunoscut si sub numele Phantom Experimental Electric, va fi utilizat in 2011 pentru transportul VIP-urilor care cer acest lucru. Totusi, masina nu va intra, cel putin pentru moment, in productia de masa.

Masina a fost dotata cu doua motoare electrice, care au o "forta" de 145 kilowatti fiecare, destul cat sa o duca de la 0 la 100 de kilometri pe ora in "sub opt secunde", potrivit oficialilor companiei.

Opel Ampera

General Electric vrea sa cucereasca Europa cu noul model Opel cu motor electric. Masina va fi pusa in vanzare in 2012, iar pretul de pornire se va ridica la 60.000 de dolari.

In ciuda pretului foarte ridicat, oficialii Opel sustin ca exista deja 1.000 de comenzi. Masina reprezinta varianta europeana a Chevrolet Volts, care se vinde - cu succes moderat - in Statele Unite.

Ferrari FF

Ferrari a prezentat prima sa masina cu tractiune integrala. FF este dotata cu motor V12, ce duce masina de la 0 la 100 de kilometri pe ora in numai 3,7 secunde.

Noul model are un design putin neobisnuit pentru Ferrari, poate si din cauza faptului ca are patru locuri. De asemenea, a fost dotat cu un nou sistem de franare.

Land Rover Range_e

Dotat cu un motor hibrid, Range_e poate functiona 32 de kilometri doar cu partea electrica si emite doar 88 de grame de dioxid de carbon pe kilometru, o adevarata realizare pentru un SUV.

Insa mai interesant este faptul ca Range_e este primul SUV 4W care poate fi incarcat de la priza. Potrivit producatorilor, este nevoie de numai patru ore pentru o incarcare completa.

Deocamdata, Land Rover nu a anuntat daca este o masina-concept sau va intra in productia de masa, insa face parte din planul de 1,8 miliarde de dolari al companiei de a reduce emisiile de carbon cu un sfert, pana in 2012.

Lamborghini Aventador LP700-4

Dezvoltata impreuna cu specialistii Boeing, Aventador are 691 de cai putere si un compartiment pentru pasageri facut din fibra de carbon, pentru siguranta.

Masina va fi pusa in vanzare pentru un pret de 379.000 de dolari, iar daca va permiteti, aveti grija sa nu o stricati: reparatiile se fac doar de catre "doctori" specializati de la Universitatea Washington din Seattle, in Statele Unite.