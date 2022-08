Sfaturi utile in sezonul rece pentru orice proprietar de masina

Cine nu-si doreste ca dimineata sa se urce intr-un automobil incalzit si sa nu mai astepte mult timp ca temperatura din masina sa ajunga la un nivel acceptabil? Am doua sfaturi pretioase pentru ca masina sa se incalzeasca mult mai rapid in anotimpul rece.

In cazul in care automobilul nu este dotat cu un sistem de incalzire in scaune ori cu volan incalzit, cea mai practica si mai eficienta solutie se numeste incalzitor stationar.

Acesta este un dispozitiv suplimentar care incalzeste mult mai rapid motorul.

Afla cum faci ca masina sa mearga perfect chiar si iarna!

Ads