Tipuri de lubrifianti auto: Ce trebuie sa stii ca sa prelungesti viata masinii tale

Tipul de ulei de motor potrivit masinii tale este indicat de producator in cartea tehnica a vehiculului. Indiferent de marca aleasa, trebuie sa folosesti doar uleiuri compatibile cu motorul masinii. Intervalul la care se efectueaza revizia de schimb de ulei este variabil. Pe langa informatiile din manualul autoturismului, trebuie sa tii cont si de stilul de condus, de conditiile climatice, de infrastructura si trafic. Toate acestea pot prelungi sau reduce ecartul dintre doua schimburi de ulei. Fiecare motor cu ardere consuma o cantitate modica de ulei la 1.000 de kilometri parcursi, asadar este important sa verifici periodic nivelul si consistenta acestui lichid esential pentru masina ta.Masina ta are si o serie de instalatii care functioneaza pe baza de presiune, cu ulei hidraulic . Acesta este un ulei mineral ce asigura rezistenta la presiuni ridicate si contine aditivi pentru prelungirea durabilitatii si protectia anticoroziva a pieselor. Este util pentru instalatiile hidraulice care functioneaza in regim termic ridicat, pentru care condensul poate produce coroziune. De asemenea, lichidul de presiune asigura un strat de protectie in timpul frecarii a componentelor de la pompele sau motoarele hidraulice. Uleiul hidraulic se obtine din combinarea uleiurilor de baza inalt rafinate cu aditivi.Transmisia este un principiu esential in deplasarea pe roti a masinii tale. Cutia de viteze si puntile masinii sunt elemente care au nevoie de ulei de transmisie pentru a functiona in siguranta. Pentru cutiile de viteze automate, lichidul de transmisie este esential, deoarece faciliteaza schimbarea treptelor de viteza doar la actionarea pedalelor de aceleratie si frana, fara ambreiaj.Transmisia automata combina sistemele mecanice cu cele electronice si hidraulice pentru a transforma puterea motorului in forta motrica. Inlocuirea uleiului din cutia de viteze se face la intervale mari, de peste 100.000 de kilometri, insa este foarte importanta pentru trecerea dintr-o treapta de viteza in alta.Nu doar cutiile automate au lichid de transmisie. Acest fluid se regaseste si in cutiile traditionale, actionate de pedala de ambreiaj. Face parte tot din categoria consumabilelor, insa are o durata de viata mai indelungata, iar inlocuirea se face mai rar. Transmisia manuala are nevoie de acest ulei pentru a ramane lubrifiata, protejata de caldura si uzura. Orice scadere a nivelului sau a proprietatilor pericliteaza sistemul de transmisie, treptele de viteza se schimba mult mai rigid si se poate ajunge la distrugerea in intregime a cutiei.Pe masura ce tehnologia puntilor auto se dezvolta, producatorii de lubrifianti se adapteaza pentru a oferi uleiuri ce asigura fiabilitate si durabilitate. Toate uleiurile de transmisie pentru cutii de viteze si punti sunt specificate in cartea tehnica a masinii si trebuie inlocuite doar cu produse similare.Sistemul de franare al masinii functioneaza sigur si eficient atat timp cat este lubrifiat cu un lichid special. Rezervorul dedicat umplut pana la nivel cu lichid de frana asigura rezistenta la umezeala, protectie impotriva coroziunii si forta de frecare a pieselor la temperaturi ridicate. Acest ulei se completeaza la nevoie si se inlocuieste doar cu produse care au caracteristicile recomandate in manualul de utilizator al masinii.Functionarea motorului atat pe timp de vara, cat si pe timp de iarna este facilitata de antigelul din sistemul de racire. Tipul, culoarea si concentratia acestuia sunt diferite pentru fiecare model si trebuie adaptate la conditiile de clima si de trafic in care te deplasezi.Deoarece fac parte din categoria de consumabile, lubrifiantii auto trebuie intretinuti si inlocuiti la timp, pentru a preveni pagube importante. Pe langa uleiul de motor, pe care il inlocuiesti cel mai des la reviziile periodice, exista si alte tipuri de lubrifianti auto care te ajuta sa prelungesti durata de viata a masinii tale.