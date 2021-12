Topul celor mai ieftine mașini second-hand din România. Modelele pe care le poți cumpăra cu doar 2.500 euro

Ai în jur de 3.000 de euro strânși de când a început pandemia. I-ai depus la bancă într-un depozit de economii pentru viitoarea mașină de care ai nevoie, pentru că a devenit riscantă cea veche, pe care o ai de mai bine de 10 ani şi de care te vei dezlipi cu greu.

Să te uiți la mașinile noi, cele abia apărute pe piață, nici nu îndrăznești, când tu de-abia ai câteva, puține, mii de euro.

Cu toate acestea, ai o nevoie aproape disperată de un vehicul. Unul second-hand, bine întreținut, te-ar ajuta enorm, că să îl duci câțiva ani pe unde ai nevoie, până reușești să îți faci un credit sau să câștigi mai bine la job şi să iți poți permite un autoturism electric fără sacrificii prea mari.

Așadar, dacă nu vrei să investești foarte mult în achiziția unei mașini, specialiștii auto de la cautimasina.ro au realizat un clasament, cu descrieri, al mașinilor second-hand, cu un an de fabricație de care nu scade mai jos de 2010 (pentru a selecta autoturisme care au norme de siguranță destul de bune și care nu te va stresa prea tare în ceea ce privește service-ul) şi setat la un buget de 2.500 de euro.

Opel Corsa, fabricat în 2010

Pentru un preț de 2.500 de euro, poți să optezi pentru un Opel Corsa fabricat în 2010, maşină perfectă pentru oraș, pentru șoferi începători, pentru un condus confortabil, dar și o parcare extrem de facilă datorită dimensiunilor reduse. Are un motor de 1.3 l, benzină, 59 CP și 152.600 km.

Un Ford Ka, din 2011

Îl poți achiziționa cu mai puțin de 2.500 de euro și dacă vrei o mașină practică, simpatică și de oraș este candidatul potrivit. Acesta se va dovedi extrem de agil în oraș și, datorită dimensiunilor, mici îl vei putea parca aproape oriunde, respectând legea. Modelul găsit are 116.000 km, un motor pe benzină de 1.3 l și 70 CP.

Dacia Logan sau o Dacia Sandero, ambele fabricate în 2010

Dacă ești fanul mărcii naționale, tot pentru un preț de 2.500 de euro poți achiziționa o Dacia Logan sau o Dacia Sandero, ambele fabricate în 2010. Dacă prima are un design potrivit pentru o mașină de familie, simplă, fără prea multe pretenții, Sandero este potrivită mai mult pentru cei care țin și la partea estetică, acesta având un exterior mai drăguț desenat.

Seat Ibiza, fabricat în 2011

Dacă vrei un model cu o alură puțin mai sportivă, dar la fel de potrivit pentru aglomerația orașului, te poți îndrepta către un Seat Ibiza. Un motor de 1.2 l, diesel și 75 CP îți va garanta un consum urban optim: doar 4.1 l/100 km. Modelul de Seat Ibiza gasit are un rulaj de 212.500 km și este fabricat în 2011.

Renault Clio, din 2011

Pentru o mașină mai încăpătoare, poți lua în considerare un Renault Clio. Anunțul găsit este fabricat în 2011, cutie manuală, diesel și un motor de 1.5 l. Are un rulaj de 132.500 km și are un rating de performanță 3.5/5.

Ford Mondeo, maşina pentru familie

Dacă ai nevoie de o mașină pentru familie, Ford Mondeo este un candidat potrivit. Nu numai că are un motor de 2 l, diesel și 150 CP, dar are și un rating de performanță de 4.4/5. Are un rulaj de 180.000 km.

Opel Insignia, an de fabricație 2011

Cu 2.500 de euro poți cumpăra o mașină la fel de potrivită pentru întreaga familie. Un Opel Insignia nu numai că va fi confortabil pentru toți pasagerii, dar modelul găsit are și cutie automată, este fabricat în 2011, 215.000 km și un consum extra urban de 5.5 l/100 km.

Alfa Romeo 147, din 2011

Dacă ești pasionat de mașini cu alură sport, pentru un preț de 2.550 euro poți găsi chiar și un Alfa Romeo 147 din 2011. Ce e drept, modelul găsit are destui km în bord, 304.000 km, dar motorul de 1.9 l și cei 120 CP nu te vor dezamăgi.

