Unde sunt dispozitivele de localizare GPS plasate pe masini

Daca incercati sa va instalati propriul dispozitiv de localizare GPS, atunci il puteti aseza in spatiul unde este plasata roata, bara de protectie din fata, bara de protectie din spate, compartimentul pentru manusi sau chiar sub presuri. Conform www.gpswox.com - atunci cand vine vorba de localizarea flotei GPS, cel mai bun loc pentru dispozitivele de localizare GPS este tabloul de bord al fiecarui vehicul.Exista un port de diagnosticare la bord pe tabloul de bord al vehiculelor construite mai recent. Acesta este portul in care poate fi instalat un dispozitiv de localizare GPS. De asemenea, puteti utiliza portul pentru a efectua o scanare de diagnostic a computerului central al vehiculului in cazul in care vehiculul are probleme de functionare. Un scaner de diagnosticare trebuie conectat la port, acesta fiind un dispozitiv pe care mecanicii il au in mod normal la dispozitie.Tabloul de bord este cel mai bun loc pentru ca vehiculele detinute sa aiba dispozitivele de localizare GPS instalate, pentru ca puterea semnalului GPS este cea mai puternica din acest loc. In acelasi timp, dispozitivele de localizare sunt discrete si sunt protejate de orice elemente exterioare cu care ar putea sa interfereze.Unele persoane incearca sa-si puna dispozitivele de localizare GPS pe capota masinilor, deoarece le ofera o putere optima de semnal. Chiar daca puterea semnalului este mai buna pe capota, afara va expuneti dispozitivul de localizare. Orice i s-ar putea intampla in timp ce se afla pe capota. Ar putea fi furat de un hot sau deteriorat de vant si alte elemente din exterior.In mod alternativ, puteti plasa dispozitivul GPS la parasolarul de deasupra capului. Acest lucru poate ajuta disimularea dispozitivului GPS putin , dar tot poate fi descoperit cu usurinta in locatia respectiva. Este important sa alegeti o locatie in care dispozitivul de localizare GPS ar fi dificil de dezinstalat. In acest fel, indiferent de motiv niciunul dintre soferi nu poate scoate dispozitivele GPS.In acelasi timp, veti dori totusi sa aveti un semnal suficient de puternic care sa vina si in dispozitivele GPS. Daca semnalul GPS trebuie sa treaca prin sticla, plastic, spuma sau fibra de sticla, atunci acesta devine mai slab. Este si mai rau daca aveti materiale solide ca metalul, deoarece semnalul nu poate transmite deloc prin el. Metalul va face semnalul sa apara departe de vehicul.Interiorul tabloului de bord este o locatie de instalare perfecta din doua motive. Nu numai ca este o locatie discreta, dar este foarte dificil de descoperit. Pentru a intra in interiorul acestuia, este necesar sa eliminati parti ale tabloului de bord. Majoritatea soferilor angajati nu va vor face probleme, mai ales daca nici nu stiu ca exista un dispozitiv GPS in tabloul de bord.In al doilea rand, majoritatea tablourilor de bord moderne sunt proiectate intr-un mod care sa le faca usor de folosit cu semnalele GPS. Doar sticla si plasticul sunt in calea semnalului GPS, ceea ce nu impiedica prea mult semnalul. Prin urmare, tabloul de bord creeaza o locatie discreta, pastrand in acelasi timp puterea semnalului dispozitivului GPS.Daca nu puteti accesa interiorul vehiculelor detinute, cea mai buna locatie de instalare la exterior ar fi in barele de protectie. Barele de protectie sunt acoperite doar cu fibra de sticla sau plastic, care nu sunt materiale suficiente pentru a bloca un semnal GPS. Intre timp, dispozitivul GPS poate ramane nedetectat, deoarece se afla intr-o locatie ascunsa. Singurul mod in care nu ar functiona este daca bara de protectie este din metal.