Vanzarile Dacia au scazut cu 8% in Marea Britanie

In iunie, Dacia a vandut 2.093 de vehicule pe piata britanica, in scadere cu 28,69% fata de perioada similara din 2019, cand a inmatriculat 2.935 de unitati.In topul celor mai bine vandute modele in iunie se afla Vauxhall Corsa, Ford Fiesta, Toyota Yaris, Ford Focus si MINI.Cererea pentru vehicule electrice a crescut cu 261,8% in iunie, in timp ce livrarile de vehicule diesel si pe benzina s-au redus cu 59,8% si, respectiv, cu 39,9%."Aceasta nu este o redresare si cu greu poate fi numita o revenire. Multe dintre inmatricularile din iunie pot fi atribuite clientilor care au reusit sa-si primeasca masinile comandate inainte de epidemie, iar apetitul pentru cheltuieli importante este sub semnul intrebarii", a afirmat directorul general al SMMT, Mike Hawes.Vanzarile de masini noi in Regatul Unit au inregistrat un declin de 48,5% in primele sase luni din 2020, la 653.502 unitati. Este cel mai scazut nivel din 1971.In perioada ianuarie-iunie 2020, Dacia a vandut pe piata britanica 7.433 vehicule, in scadere cu 59,97% fata de primele sase luni din 2019, cand a inmatriculat 18.568 unitati.Cererea pentru vehicule electrice a crescut cu 158,6%, in timp ce livrarile de vehicule diesel si pe benzina s-au redus cu 64,90% si, respectiv, 52,30%.In topul celor mai bine vandute modele in perioada ianuarie-iunie 2020 se afla Ford Fiesta, Ford Focus, Volkswagen Golf, Vauxhall Corsa si Nissan Qashqai.In aprilie, Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit previziona ca in 2020 vor fi livrate 1,68 milioane de unitati, cel mai redus nivel din 1992.Marea Britanie ramane a doua mare piata auto din Europa, in urma Germaniei, dar inaintea Frantei, Italiei si Spaniei.