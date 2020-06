Velopa - cel mai usor mod de a comanda anvelope vara online

Ziare.

Anvelopele de vara sunt cauciucuri de performanta. Ele sunt recomandate de primavara pana toamna, adica pana cand temperaturile incep sa scada constant sub 7 grade Celsius. Cauciucurile de vara si realizate dintr-un amestec de cauciucuri care le face mai rigide, ceea ce asigura o tractiune superioara atunci cand temperaturile sunt crescute, dar si o aderenta mai buna. In plus, sunt concepute pentru a avea o rezistenta excelenta la acvaplanare, oferind astfel un plus de siguranta in trafic.Asadar, primavara, cand riscul de inghet a disparut, e bine sa intri pe site-ul Velopa.ro si sa iti cumperi un set nou de anvelope de vara, cu care sa le inlocuiesti pe cele de vara. Programeaza-te apoi la un service auto pentru un montaj corect.Cumpara online anvelope vara la cele mai bune preturi. E suficient sa cauti in inventarul magazinului Velopa.ro si sa te bucuri de preturi de neegalat la cauciucuri de vara. Vei gasi atat anvelope din gama de buget ale unor branduri cunoscute precum Winrun, Compasal, Hilo si Radar.Anvelopele chinezesti marca Winrun au un raport excelent calitate pret. Ofera performante foarte bune, iar tehnologia folosita la fiecare anvelopa Winrun demonstreaza faptul ca tehnologia nu a fost compromisa. Toate acestea inseamna ca merita investitia intr-un set de cauciucuri de vara Winrun.Acelasi lucru si in cazul anelopelor Compasal. Desi sunt ieftine, vei obtine de la ele mai mult decat te-ai fi asteptat. Marca este apreciata pentru designul elegant, dar si pentru varietatea tipurilor de anvelope pe care le produce.Marca Hilo se afla in top 20 producatori de anvelope din clasa medie de pret. Sub brandul Hilo vei gasi cauciucuri pentru autoturisme, pentru camioane, dar si pentru tractoare. Calitatea este incontestabila, astfel ca ai avantajul achizitiei unui set de anvelope de vara sau anvelope all-season foarte bune, la un pret foarte bun.Despre Radar, specialistii spun ca imbina perfect calitatea superioara cu pretul scazut, accesibil oricarui buzunar. Au un design inovativ si vei gasi anvelope Radar atat pentru autoturisme de pasageri, cat si pentru SUV-uri, remorci, camioane si dubite, cauciucuri de vara, de iarna sau all-season.La Velopa vei gasi si anvelope premium, realizate in fabricile celor mai renumiti producatori: Bridgestone, Pirelli, Continental. Pretul anvelopelor de top poate fi ridicat, dar, in timp, se dovedesc a fi o investitie foarte buna. Sunt rezistente, avand o durabilitate mai mare, te ajuta sa mentii controlul pe orice drum si economisesti sume considerabile datorita consumului redus de carburant.Intra pe Velopa.ro si alege-ti setul de anvelope potrivit pentru masina ta. In magazinul online gasesti o varietate mare de produse disponibile imediat. Le poti comanda simplu, din confortul casei tale, iar ele iti vor fi aduse la usa in cel mai scurt timp. In plus, beneficiezi si de livrare gratuita.