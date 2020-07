Verificarea VIN (Seria de Sasiu sau Numarul de Identificare al Vehiculului) - pas necesar inainte de a cumpara o masina

Introduceti VIN

Fiecarui vehicul ii este alocat un anumit "numar de identitate" VIN, care este de fiecare data diferit de celelalte.VIN are o importanta mare, deoarece va ajuta clientul sa asigure siguranta si istoricul masinii.Veti obtine istoricul proprietarilor vehicului, kilometraj, accidente, sau orice doreste clientul sa stie in beneficiul sau de la bestvindecoder.com Sunt disponibile diferite tipuri de verificari VIN pe internet.Puteti obtine verificari VIN cu plata sau verificari VIN gratuite pe internet.Verificarile VIN platite ofera mai multe detalii in comparatie cu verificarile VIN gratuite.Verificarile VIN gratuite ofera numai informatii de baza despre istoricul automobilelor.VIN este de fapt amprenta unei masini sau a unui vehicul. Acest numar contine 14 caractere litere si cifre amestecate. Lungimea VIN variaza de la 11 - 17 caractere. Sunt foarte specifice in natura. Un VIN afiseaza specificatiile caracteristicilor unice si producatorul masinii.Primul caracter care este o cifra va oferi informatii despre zona in care a fost construit vehiculul.Al 2-lea si al 3-lea caracter vor oferi informatii despre producator. Aceste caractere sunt litere.Caracterele 4 - 8 vor oferi portretul marcii vehiculului, dimensiunea si tipul de masina. Aceste caractere sunt numere si litere mixte. Al 9-lea caracter va da un cod de securitate care identifica VIN ca fiind autorizat de producator.Al 10-lea caracter va oferi modelul masinii. Ultimele 6 caractere din 11 - 17 vor indica ce fabrica a asamblat vehiculul. VIN poate fi gasit uitandu-va la tabloul de bord.In verificarile VIN platite, carVertical este unul dintre cele mai autentice si aprobate tipuri de software la nivel mondial.Codul de 17 caractere poate fi gasit pe tabloul de bord al masinii sau din documente, introduceti acest cod pin pe fereastra deschisa a software-ului utilizand acest website carVertical.com/ro/ Cautati datele pe care le-au colectat din diferite surse globale. Aceste date sunt cele mai actualizate.In a treia etapa trebuie sa platiti pentru informatiile vehiculului dumneavoastra. Puteti plati prin carduri de credit si alte metode de plata acceptate in mod obisnuit.Prin intermediul acestui software veti obtine fapte si informatii, cum ar fi kilometraj, daune furturi etc. De asemenea, veti primi sfaturi pentru intretinerea masinii in viitor.De ce ar trebui sa utilizati un astfel de software?Aceasta este cea mai acceptata si cea mai potrivita metoda in momentul actual. Acum agentii de vanzari de masini ascund de obicei informatiile despre masini pentru ca valoarea lor de piata sa creasca. Este o decizie foarte inteleapta sa folositi acest software pentru informatii complete si valide despre masinile sau vehiculele pe care le veti achizitiona.In acest fel va puteti da seama seama cu usurinta de toate informatiile biografice ale automobilului tractorului camioanelor sau remorcilor. Acest mod prelucreaza si verifica toate datele si foloseste blockchain pentru a confirma fiabilitatea acestora.