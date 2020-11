Politia locala poate ridica masini parcate pe domeniul public. Presedintele Iohannis a promulgat legea

Potrivit expunerii de motive, initiativa vizeaza, printre altele, redefinirea subiectilor actului normativ, introducerea prevederii privind obligatia de a asigura intretinerea si curatenia terenurilor, altele decat cele care constituie imprejmuiri, unificarea prevederilor care reglementeaza obligatiile institutiilor publice, agentilor economici si celorlalte persoane juridice, cu cele care reglementeaza obligatiile persoanelor fizice.Conform legii promulgate de seful statului, asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii pe teritoriul localitatilor, buna gospodarire a acestora si respectarea normelor de igiena constituie o obligatie fundamentala a autoritatilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, operatorilor economici si a altor persoane fizice si juridice."In indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante consiliile judetene si consiliile locale, precum si primarii vor adopta si vor dispune masurile ce se impun pentru asigurarea participarii persoanelor fizice si juridice, a institutiilor publice si operatorilor economici, cu sau fara personalitate juridica, la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul localitatilor si in afara acestora, la efectuarea la timp a activitatilor gospodaresti", mai arata sursa citata.De asemenea, autoritatile si institutiile publice, precum si persoanele fizice si juridice au obligatia sa efectueze lucrarile de intretinere si curatenie a cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum si a oricaror alte spatii utilizate de acestea.O alta obligatiei care revine institutiilor, persoanelor fizice si juridice este sa nu ocupe domeniul public cu vehicule in afara spatiilor marcate expres de administratorul domeniului public."In cazul nerespectarii obligatiei, daca un vehicul stationeaza pe domeniul public, in alte locuri decat drumul public, politia locala poate dispune masura tehnico-administrativa a ridicarii vehiculului. Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public si se realizeaza, pe durata a 24 de ore", conform sursei mentionate.Pe de alta parte, ridicarea vehiculului nu se dispune sau, daca a fost dispusa, nu se pune in executare sau inceteaza, in cazul in care in vehicul este vizibila prezenta unor persoane.Actul normativ prevede faptul ca cel care conduce vehiculului este "direct raspunzator in situatia in care prezenta unor persoane fizice si juridice in vehicul nu este vizibila cu ocazia dispunerii sau punerii in executare a masurii tehnicoadministrative".Printe alte obligatii pe care le au institutiile publice, persoanelor juridice si fizice se numara:"- depozitarea corespunzatoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile, numai in locurile special amenajate sau autorizate de autoritatile administratiei publice locale.- mentinerea curateniei trotuarelor, a partii carosabile, a locurilor publice si a locurilor de parcare pe care le folosesc.- indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au in proprietate si de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;- respectarea masurilor stabilite pentru asigurarea igienei publice si curateniei in localitati.- asigurarea curatirii mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.- curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si podetelor aferente proprietatii- finalizarea constructiile incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primari, in conditiile si in termenele stabilite de acestea".Daca nu sunt respectate obligatiile in termen de 30 de zile notificat de primar sau de persoanele imputernicite de el, edilul poate aproba executarea de catre autoritatea administratiei publice locale a actiunilor de curatare si igienizare, dar pe cheltuiala proprietarilor notificati.Legea a fost initiata de liderul deputatilor PNL Florin Roman.Senatul a respins proiectul, in calitate de prim for sesizat, pe 14 octombrie, iar pe 3 noiembrie Camera Deputatilor a adoptat decizional initiativa legislativa.Citeste si: