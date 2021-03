Mii de angajati Volkswagen vor avea posibilitatea sa se pensioneze anticipat. Costul programului, estimat la 500 de milioane de euro

Volkswagen a anuntat intr-un comunicat ca a convenit un plan cu comitetul de intreprindere pentru a oferi pensionarea partiala celor nascuti in 1964, oferind in acelasi timp pensionarea anticipata celor nascuti intre 1956 si 1960. Volkswagen a declarat ca se asteapta ca pana la 900 de muncitori sa opteze pentru pensionare anticipata, in timp ce un numar mic, dar de ordinul miilor, vor putea alege pensionarea partiala, fara a da o cifra precisa.Doua surse ale companiei au declarat pentru Reuters ca vor fi taiate 3.000-4.000 de pozitii prin intermediul programului care urmeaza sa fie implementat la cele sase fabrici germane ale brandului VW, care are aproximativ 120.000 de angajati.Ziarul Handelsblatt, care a scris mai devreme despre acest plan, a afirmat ca VW va reduce pana la 5.000 de locuri de munca.Volkswagen a refuzat sa comenteze costul programului, care va depinde de cati angajati accepta oferta.O sursa a estimat costul la aproape 500 de milioane de euro.In conditiile in care producatorul auto german cu o istorie de 83 de ani incearca sa devina mai mult o companie de tehnologie dupa modelul Tesla , Volkswagen a anuntat ca majoreaza bugetul pentru instruirea personalului cu 40 de milioane de euro, la 200 de milioane.Volkswagen a mai afirmat ca prelungeste si o masura de blocare a angajarilor pana la sfarsitul anului 2021. Masura ar fi trebuit sa fie in vigoare doar pana in primul trimestru.Angajarile externe vor fi facute numai in domenii precum masinile electrice, digitalizarea si dezvoltarea bateriilor.Grupul Volkswagen a declarat in ianuarie ca va reduce costurile generale cu 5% si costurile de achizitie cu 7%, in urmatorii doi ani.