Motoare care au schimbat lumea

Il putem critica pentru ca este zgomotos, nu suna foarte bine, polueaza, dar realitatea este ca motorul diesel , pentru robustetea, fiabilitatea si durabilitatea lui mare, consumul si costul de utilizare redus, a fost foarte important pentru lume, in special pentru transport, agricultura, minerit sau lucrari publice. Camioane, autobuze, utilaje si barci s-au bazat pe acest tip de motor timp de un secol. Este adevarat ca s-au intamplat multe de cand inginerul german Rudolf Diesel l-a inventat pentru MAN in 1893. Motoarele diesel s-au schimbat, iar acum exista si alternative diferite, dar sunt totusi motoare de mare importanta si in plus, acum polueaza mai putin.Motorul Wankel, sau motor rotativ, nu este o inventie recenta. Brevetul sau, inregistrat de inginerul german Felix Heinrich Wankel, dateaza din 1929, desi a fost nevoie de cateva decenii pentru a perfectiona si a imbunatati designul, pana in anii 1960 cand a fost comercializata prima masina cu motor rotativ, NSU Spider. Este un motor mai compact si mai usor, foarte puternic si chiar mai linistit si cu mai putine vibratii.Motorul Turbo. Va amintiti motoarele SAAB turbo din anii 80? Motoarele biturbo si triturbo din urma cu ceva ani? Cliff Garret a fondat Garret Corporation in SUA in 1936, cand au inceput sa faca turbo. Turbo a inceput sa fie utilizat in utilaje, de exemplu Caterpillar, si in locomotive.Daca vorbim despre motoare care au incercat sa schimbe ceva in lume sau care au reusit, este esential sa vorbim despre hibrizi. Mai mult decat un motor, deoarece nu este un motor in sine, ci rezultatul combinarii mai multor motoare. Consumul unei masini hibride este cu 30 sau 35% mai mic decat cel al unei masini conventionale similare. Energia care, de exemplu, se pierde prin reducere sau franare, poate fi stocata ca energie electrica intr-o baterie si electricitatea poate rula un motor electric "liber" si poate ajuta motorul termic.Astazi exista tot mai multe modele si tot mai multe segmente, tot mai multe marci si tot mai multe variante: hibrizi pe benzina, hibrizi diesel, hibrizi cu tractiune pe patru roti, hibrizi sportivi si chiar hibrizi plug-in. Exista deja cateva milioane de masini hibride in lume.