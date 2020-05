Care sunt cele mai cautate masini pe timp de pandemie

Ziare.

Conform unui raport intocmit de Jato Dynamics , SUV-urile de dimensiuni mici sunt la mare cautare.Volkswagen T-Roc, cu peste 40.000 de unitati comercializate in primele trei luni ale anului, conduce in topul celor mai bine vandute SUV-uri de dimensiuni mici.Urmeaza Renault Captur, cu aproape 35.000 de unitati vandute, si VolkswagenT-Cross, cu aproape 32.000 de modele comercializate.Dacia Duster se afla pe locul al patrulea, cu aproape 28.000 de unitati vandute in primele trei luni ale anului.Peste doua milioane de SUV-uri mici au fost comercializate in Europa in 2019.Previziunile pentru acest an sunt de 1,74 milioane de SUV-uri mici vandute, in scadere din cauza pandemiei de coronavirus, insa acest segment va reveni in forta in 2021.I.G.