Care sunt cele mai ieftine masini hibrid si electrice din programul Rabla Plus

- un eco-tichet de 20.000 de lei pentru achizitia unui autoturism nou hibrid Plug-in cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50g/km in regim NEDC-BT, respectiv 83 g CO2/km in regim WLTP.

- un eco-tichet de 45.000 de lei pentru achizitia unei masini 100% electrice.

Renault si Dacia

Modelele Volkswagen

Toyota, iarasi

Micul Fiat 500, 100% electric

Desi masinile din aceasta categorie sunt mult mai scumpe decat cele 100% pe carburant, voucherele oferite de stat sunt destul de atragatoare ca discounturi.Pentru cei care opteaza pentru o masina 100% electrica sau hibrid Plug-in, Programul RABLA Plus ofera doua tipuri de tichete:Programele RABLA Clasic si RABLA Plus pot fi accesate impreuna. Astfel ca, la achizitia unei masini 100% electrice si casarea unui autoturism vechi, suma totala de care se beneficiaza este de 52.500 lei (45.000 lei eco-tichet + 7.500 lei prima de casare).Daca nu este cea mai ieftine masina din categoria masinilor electrice, cu singuranta este printre cele mai ieftine din top 3. Este vorba despre Renault Twinzy. Pretul de pornire al acesteia este de 11.800 de euro. Aceasta este o masina strict pentru traficul urban si nu are decat un singur loc. Autonomia bateriei este de 100 km si se reincarca la nevoie in 3,5 ore.De asemenea, cei de la Renault mai au si Zoe, o alte masina electrica, numai ca aceasta, fata de Twinzy are o autonomie de aproape 4 ori mai mare, dar si pretul este de 3 ori mai mare, cel de pornire fiind de 30.540 de euro.Masina vine cu un motor de 100 KWh si 135 de CP. Cea mai scumpa variant a Zoe este de 33.440 de euro si se numeste Zoe Intens. Dacia Spring va prinde si ea programul Rabla Plus chiar daca va veni pe piata din toamna. Astfel ca, aceasta ar urma sa fie disponibil in doua variante: modelul Confort (cu aer conditionat ca dotare standard) va costa 16.990 de euro si modelul Confort Plus (aer conditionat, monitor cu touch screen si alte elemente suplimentare de decor) ar urma sa fie vandut la pretul de 18.490 euroDaca preturile vor fi confirmate oficial, modelele Dacia Spring vor putea fi cumparate in Romania la tarife de 8-9.000 de euro, avand in vedere subventia de 10.000 de euro oferita de statul roman la cumpararea unui automobil 100% electric.Dacia Spring are o autonomie cuprinsa intre 180 si 295 de kilometri, in functie de modul de utilizare. Bateria care propulseaza automobilul este garantata de producator 8 ani sau 120.000 de kilometri.In cazul in care vreti sa va orientati catre o masina electrica de la Volkswagen, atunci modelul Up! este inca pe stoc in multe reprezentante. Pretul acestuia porneste de la 25.000 de euro. Si daca o folositi doar pentru circulat in oras, atunci cei 83 de cai putere cu care vine ar trebui sa va fie mai mult decat de ajuns.Cu 10.000 de euro mai scump decat modelul anterior este ID3 Pure Performance, fiind o masina tot cu 4 usi, dar cu un numar de cai putere aproape dublu: 150 CP.Toyota scoate la rampa in programul rabla Plus 2021, modelul Yaris de 1,5l pe benzina, cu un pret de pornire 24.220 de euro. Aceasta are inclus, printre altele, in pachetul de baza, si un sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM), sistem de sunet JBL premium, volan incalzit si ecran multimedia 8".In schimb, noua Corolla full- hybrid , are un pres de pornire de 22.382 de euro. Aceasta este prima data cand Toyota ofera posibilitatea de a alege intre doua motoare hibride - un motor hibrid de 1,8 litri si un motor Hybrid Dynamic Force de 2,0 litri - pentru acelasi model.Fiat 500 electric a intrat si el in lupta, prin programul Rabla Plus. Pe ciclu urban, micuta masina se lauda cu o autonomie de 460 de km si cu faptul ca in 5 minute se poate incarca pentru 50 de km. Multumita incarcarii rapide la 85 kW, poti obtine o autonomie de 50 kilometri in doar 5 minute, cat dureaza o pauza de cafea. Noul 500 este disponibil cu o varietate de solutii de incarcare la domiciliu sau la birou: Easy Wallbox, Connected Wallbox, Cablu de incarcare Type 2 si Fast charge.Noul Fiat 500 este prima masina electrica de oras cu sisteme de autonomie nivel 2, care te ajuta sa mentii distanta de siguranta, sa ramai pe banda de deplasare si este capabila sa mentina singura viteza de deplasare. Pretul de start este de 16.500 de euro.