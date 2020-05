Reduceri si livrare gratuita la 5000+ anvelope pe Velopa.ro

Ziare.

Anvelopele pot fi considerate unele dintre cele mai importante componente ale unui autovehicul. Ele sunt responsabile de deplasarea si de oprirea masinii in bune conditii. Sau nu. Iar, sa folosesti vara anvelopele de iarna nu e deloc o idee buna. In primul rand pentru ca se vor uza, iar cand va veni vremea lor va trebui sa le inlocuiesti cu un set nou.In al doilea rand, anvelopele de vara au o aderenta mult mai buna la temperaturi ridicate, avand o distanta de franare mai mica cu pana la 6 metri fata de cauciucurile de iarna. Mai mult, ofera si un condus mai sigur si o precizie de directie datorita tractiunii mai bune pe asfaltul fierbinte. Velopa , unul dintre cei mai importanti importatori de anvelope auto de la producatori consacrati din intreaga lume, iti pune la dispozitie o gama variata de cauciucuri, acum si la promotie si la doar un click distanta.Intra pe velopa.ro si comanda-ti un set de anvelope chiar din confortul casei tale. Anvelopele vor sosi la usa ta in cel mult 3 zile.Peste 5.800 de anvelope de la 4 branduri si un discount de 20%. Sunt cifrele care cu siguranta iti vor atrage atentia. Velopa.ro iti pune la dispozitie in aceste zile cauciucuri la pret redus fabricate sub marca Winrun, Hilo, Compasal si Radar.Specialistii recomanda sa iei in calcul pentru autoturismul pe care il conduci doua seturi de anvelope: unul de iarna si unul de vara.. Este un producator chinez de anvelope din clasa medie de pret. Sunt recunoscute pentru performantele excelente pe care le ofera la costuri foarte reduse, dovada ca nu tot ceea ce e facut in China e de slaba calitate. In plus, sunt apreciate pentru designul lor deosebit.. Se afla in top 20 producatori de pneuri la nivel mondial. Fabrica anvelope de calitate, cu o banda de rulare proiectata sa ofere performanta excelenta la viteza mare, dar si o tractiune excelenta. Au o capacitate ridicata de prevenire a derapajelor si o buna stabilitate la manipulare. Produc un nivel redus de zgomot si, de asemenea, ofera un consum mic de combustibil.. Este un brand relativ nou, aparand pe piata in 2011. Si-a castigat rapid popularitatea datorita faptului ca si-au dovedit calitatea. Compasal sunt cauciucuri pe care te poti baza in orice situatie si ofera n plus si confort in timpul calatoriei.. Este brandul principal al producatorului singaporez Omni United. Sunt realizate cu cele mai performante echipamente si din materiale de foarte buna calitate, fiind astfel una dintre cele mai fiabile marci de pe piata.Pe velopa.ro, vor fi puse la bataie mii de anvelope la preturi excelente. Intra pe site, profita de reduceri anvelope si echipeaza-ti masina pentru drumuri bune. Mai mult, beneficiezi si de transport gratuit.Comanda acum pneurile potrivite pentru masina ta. La Velopa vei gasi cu siguranta cauciucurile de care ai nevoie.