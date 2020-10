Piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 32,3% in primele noua luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2019

In acelasi timp, pentru prima data in acest an, in luna septembrie se consemneaza o crestere semnificativa a inmatricularilor de autovehicule (autoturisme, vehicule comerciale, minibuse si autobuze), comparativ cu luna similara a anului trecut (+72,8%).Potrivit sursei citate, topul general pe marci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus, la noua luni, de Dacia , cu 27.693 unitati, urmata de Volkswagen (7.733), Renault (7.514), Ford (6.674), Skoda (6.615) si Hyundai (5.119).La nivelul lunii septembrie 2020, autoturismele (care reprezinta circa 85% din total) au inregistrat un volum de 10.778 de unitati, cu 81,8% mai mare decat in luna similara din 2019, in timp ce dupa primele noua luni, totalul ajunge la 83.628 de unitati, in scadere 31,8% in raport cu perioada similara din anul precedent.Datele APIA releva ca, in intervalul ianuarie - septembrie 2020, cel mai bine s-a vandut Dacia - cu 26.149 de unitati (-29,6% fata de 2019, cota de piata 31,3%). Pe locurile urmatoare se claseaza Skoda - cu 6.615 de unitati (-31,1% si o cota 7,9%), Volkswagen - cu 6.569 de unitati (-20,7% si o cota 7,9%), Renault - cu 6.299 de unitati (-39,8% si o cota 7,5%) si Hyundai - cu 5.119 de unitati (-14,5%, cota de piata 6,1%).Totodata, pe modele, cu cele 12.133 de unitati inmatriculate din ianuarie si pana in septembrie, Dacia Logan este pe primul loc, dar in scadere cu 39,8%, comparativ cu cifrele de anul trecut, urmata de Dacia Sandero (6.475 unitati, -0,6%), Dacia Duster (6.019 unitati, -26,9%), Renault Clio (2.747 unitati, -37,1%) si Skoda Octavia (2.241 unitati, -40,3%).In functie de tipul de combustibil, in luna septembrie a acestui an, ponderea autoturismelor diesel ramane la un nivel redus (21,2%) desi, pe ansamblul perioadei, acestea inregistreaza o crestere a cotei de piata, respectiv 27%, comparativ cu 26%, cat se inregistra in 2019. La randul lor, autoturismele pe benzina consemneaza o scadere de 3,3 puncte procentuale pe ansamblul primelor noua luni ale anului 2020, fata de aceeasi perioada din anul anterior, insa detine cea mai mare pondere in piata, respectiv 66,6% din total.La capitolul autoturismelor electrice 100%, hibride plug-in si hibride, dupa primele noua luni ale anului, se inregistreaza un volum in crestere de 8,6%, comparativ cu perioada similara din 2019. Pe subcategorii, vanzarile de autoturisme full electrice au crescut 40,8%, in timp ce masinile hibride plug-in inregistreaza un salt de 141,3%, la nivel comparativ.Pe de alta parte, autoturismele hibride care dispun de propulsie electrica (nu sunt incluse aici cele mild hibrid) consemneaza, dupa primele noua luni, o evolutie negativa (-8,2%).Preferintele romanilor pentru marcile electrice (100% si hibride plug-in), care sunt stimulate prin Programul "Rabla Plus", au in prim plan Renault (360 unitati), Skoda (329), Volkswagen (204), Hyundai (186) si BMW (170).La momentul actual, la nivel national, cele mai multe achizitii de autoturisme sunt realizate de catre persoanele juridice, care acopera 55% din total, restul de 45% revenindu-le persoanelor fizice.