Piata auto europeana e pe avarii: BMW si Dacia sfideaza concurenta

Marti, 16 Decembrie 2014, ora 11:00
4558 citiri
Piata auto europeana e pe avarii: BMW si Dacia sfideaza concurenta

In noiembrie, ritmul de crestere al vanzarilor de automobile in Europa a fost cel mai redus din acest an, din cauza unui avans incetinit al economiei, care descurajeaza consumatorii sa faca achizitii.

Inmatricularile au crescut cu 1,2%, la 989.457 de vehicule, luna trecuta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), citate de Bloomberg.

"Ma asteptam la un avans de 3-4%, pentru ca inca ne aflam la un nivel scazut", a spus Sascha Gommel, analist la Commerzbank.

Ritmul incetinit de crestere al Europei a pus frana industriei auto. Recent, Banca Centrala Europeana (BCE) a redus prognoza pentru tarile din zona euro, in timp ce presedintele institutiei, Mario Draghi, a spus ca rata somajului e foarte mare.

Situatia a determinat producatorii de masini din Germania, cea mai mare economie a batranului continent, sa aplice reduceri serioase de pret, luna trecuta, in timp ce italienii de la Fiat au oferit discount-uri de 18%.

In medie, ieftinirile au fost de 12,7%.

Cum s-au descurcat producatorii auto

Vanzarile BMW au crescut luna trecuta cu 13% in Europa, Mercedes-Benz cu 8,4%, iar Volkswagen cu 2,5%.

Renault a comercializat cu 1,1% mai multe masini in noiembrie, in timp ce Dacia a avansat cu 11%, datorita succesului inregistrat de Duster si Sandero.

Cel mai mare declin a fost inregistrat de General Motors (-12%), compania fiind urmata de Ford (-5,5%) si PSA Peugeot Citroen (-2,9%).

