Cum iți cumperi o mașină nouă sau second-hand. Ponturi de economisire și siguranță

Indiferent că alegi o mașină nouă sau una second-hand, trebuie să te asiguri că faci cea mai bună investiție, o investiție pe termen lung, respectând câteva criterii esențiale.Prețul reprezintă un punct de plecare, însă nu este singurul criteriu care contează în alegerea mașinii. Atât calitatea, costurile de întreținere cât și fiabilitatea sunt, de asemenea, factori de luat în seamă.Și când spui calitate și mașină, trebuie să iei în calcul manopera și durabilitatea acesteia, precum și pe cea a componentelor și accesoriilor sale, în timp. Astfel, vehiculele de o calitate ridicată îți vor garanta mai puține probleme pe parcursul anilor.„În prezent, cele mai multe probleme în privința calității au legătură cu caracteristicile tehnologice, precum sistemul de navigație, controlul vitezei de croazieră sau parcarea asistată. Important de reținut este faptul că mașinile nou introduse pe piață vor întâmpina mai multe probleme de calitate în primul an de producție decât în următorii. Această situație este una firească, deoarece există erori neprevăzute de către producători. Drept urmare, este recomandat să aștepți până în cel de-al doilea an de producție, înainte să cumperi un model nou. Nu doar că vei economisi bani, dar vei experimenta mai puține probleme în ceea ce privește calitatea”, potrivit autovit.ro De asemenea, când alegi o mașină este crucial pentru bugetul personal să iei în calcul surplusul de costuri, unde intră prețul asigurărilor, al combustibilului și al întreținerii. Ca pont, cheltuielile pentru mașină nu trebuie să depășească 15-20 de procente din bugetul lunar.Foarte important ca înainte de achiziția mașinii să consulți compania de asigurări, pentru a afla cât de mult se vor schimba tarifele. Costul asigurării depinde și de marca și modelul unui vehicul.De asemenea, ține seama de consumul de combustibil! În decursul timpului, se pot economisi sume considerabile dacă vei alege o mașină cu un consum redus de combustibil.Nu în ultimul rând, piesele de schimb reprezintă un alt punct de luat în seamă în alegerea unei mașini. Analizează prețul și disponibilitatea pieselor auto pe piata autohtonă, dar și părerile celorlalți proprietari de mașini similare, pentru a-ți crea o părere.Mai mult decat atât, trebuie să ții cont de dispozitivele de siguranță, caracteristicile și tehnologiile din dotarea mașinii. „Mașinile noi sunt dotate cu caracteristici de siguranță avansate, precum faruri adaptive și parcare automată. Acest tip de tehnologie poate avea numeroase beneficii”.Fără indoială, este recomandat să faci mai multe teste, pentru a te asigura că alegi mașina potrivită. Confortul și vizibilitatea la volan, spațiul disponibil pentru picioare și cel pentru depozitare sunt factori importanți, care îți pot influența decizia.În cazul în care mașina este second-hand, este foarte important să verifici istoricul vehiculului. O mașină poate arăta „ca nouă“ la suprafață, dar, sub capotă, să ascundă diferite probleme serioase. Motiv pentru care este recomandat să nu cumperi niciodată o mașină doar în baza inspecției estetice, ci să verifici istoricul vehiculului. De la foștii proprietari până la înregistrările de service, informațiile privind viața mașinii pe care vrei să o cumperi te vor ajuta să îți dai seama dacă este fiabilă sau nu.Potrivit autovit.ro, istoricul joacă un rol important în cazul mașinilor noi. „Erorile de fabricație, care au fost scoase la iveală după primul an de la intrarea pe piață, evoluția mărcii de-a lungul timpului și notele obținute la testele auto sunt doar câteva dintre criteriile cu ajutorul cărora îți poți face o idee mai clară despre o mașină”.