Japonia vrea sa inlocuiasca masinile pe benzina pana in 2030, pentru reducerea la zero a emisiilor de carbon

Transport si Industrie

Nevoile Japoniei privind electricitatea sunt asteptate sa creasca intre 30% si 50% de la nivelul actual, pana in 2050 din cauza electrificarii in domeniul industriei, al transportului si produselor electrocasnice.Tara planuieste sa extinda pe cat posibil domeniul energiei regenerabile pana in 2050, obiectivul fiind ca resursele din energie regenerabila sa duca la o alimentare in proportie de 50% sau 60% pana in acel an.Conform acestei noi tinte, restul de energie ar proveni de la centrale electrice care folosesc hidrogen si amoniac, ceea ce acopera 10% din electricitate, in timp ce centralele nucleare, alaturi de cele termice cu tehnologie de captare a carbonului, vor alimenta restul de 30-40%.Pentru a spori energia verde, Japonia planuieste sa instaleze eoliene in zonele de coasta, cu o capacitate de 10 GW pana in 2030, si unele cu o capacitate de 30-45 GW pana in 2040, cu o reducere a costului de 8-9 yeni (0,8 - 0,9 dolari) per kilowatt pana in perioada 2030 - 2035.Japonia vrea sa atinga 20% folosind un amestec de amoniac si combustibil la centralele termice pana in 2030.Tara tinteste sa creasca consumul anual de hidrogen pana la 3 milioane de tone pana in 2030 si 20 milioane de tone pana in 2050, in timp ce reduce costurile la 30 de yenni per metru cub pana in 2030 si 20 de yeni per metru cub pana in 2050 in zone generatoare de energie si transportul acesteia.De asemenea, Japonia planuieste sa nu se mai bazeze atat de mult pe energie nucleara si in acelasi timp sa maximizeze folosirea centralelor existente si sa dezvolte reactoare de ultima generatie.Japonia isi propune eliminarea vehiculelor care au consum pe benzina, pana la mijlocul anului 2030, si trecerea la autoturisme electrice care includ masinile hibrid si cele cu celule de combustibil.Autoritatile de la Tokyo vor sa ia masuri pentru reducerea costului bateriilor, elemente cheie pentru automobilele electrice, la 10.000 de yeni (97 de dolari) sau sub un kilowatt pe ora pana in 2030.Japonia mai vrea sa schimbe combustibilul si pentru nave cu unele mai "curate" cum ar fi hidrogen si amoniac, pana in anul 2050. Un alt obiectiv este ca toate gospodariile si cladirile sa fie construite cu tehnologie cu zero emisii de carbon, pana in anul 2030.CITESTE SI: