VIDEO Prima masina zburatoare, fabricata de japonezi. Cand va fi scoasa la vanzare

In timpul testarii, masina s-a ridicat de la sol la o inaltime de doi metri si s-a deplasat fara probleme timp de patru minute. Vehiculul poate transporta doar un singur pasager si, deocamdata, poate zbura maximum 10 minute, dar compania producatoare doreste extinderea duratei pana la o jumatate de ora.Tomohiro Fukuzawa, presedinte SkyDrive Inc, a declarat: "In caz de avarie, masina va continua sa zboare chiar si cu o elice (din patru) sau daca un motor inceteaza sa mai functioneze. Mai mult, chiar daca vehiculul se prabuseste, este proiectat sa absoarba socul, deci nu va provoca leziuni foarte grave pasagerului".Potrivit dezvoltatorilor, cu ajutorul acestei masini se pot evita atat blocajele din aeroporturi, cat si cele din trafic. In plus, se poate interveni mai usor in zonele de calamitate. Cu toate acestea, comercializarea implica provocari importante carora constructorul trebuie sa le faca fata, de la dimensiunile bateriilor, pana la controlul traficului aerian."Caracteristica unica a masinii noastre este dimensiunea mica pe care o are. Poate decola dintr-un loc mic, cum ar fi acoperisul unui butic. Ne propunem ca pe viitor oamenii sa poata zbura cu astfel de masini zilnic," adauga Tomohiro Fukuzawa.