„Matematica” actualei sesiuni a programului Rabla dă cu virgulă. Mii de dosare blocate, defecțiuni în sistem, iar secțiunea electrificată e acoperită doar simbolic

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 10:54
„Matematica” actualei sesiuni a programului Rabla dă cu virgulă. Mii de dosare blocate, defecțiuni în sistem, iar secțiunea electrificată e acoperită doar simbolic
După ce a fost mai întâi sistat și apoi reluat, actuala sesiune a programului Rabla 2025 pare să aibă probleme. FOTO /Pixabay

Potrivit unui anunț AFM, s-au aprobat dosarele depuse de românii care doresc un tichet cu care să-și cumpere o mașină mai puțin poluantă, în urma casării unui vehicul vechi. Cifrele publicate de AFM arată că, „în urma ședinței Comitetului de Avizare”, a fost aprobată o listă de 8.486 ecotichete în valoare de 107.708.000 de lei, în urma cererilor depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

Așa cum scrie Profit.ro, însă, cifrele arată mai degrabă faptul că programul se îndreaptă către un eșec important, pentru prima dată de la lansarea lui.

Concret, pubicația citată arată faptul că ceea ce nu spune comunicatul AFM este că numărul de 8.486 de tichete reprezintă doar 70% din cererile depuse. Asta înseamnă că au fost respinse aproximativ o treime din dosare, în primul an în care persoanele fizice au fost puse să completeze singure cererea de finanțare împreună cu actele necesare, lucruri care până acum erau făcute prin intermediul unui dealer.

Mai mult, arată Profit, potrivit unor informații din sistemul de aprobare al AFM, dosarele respinse au avut una sau mai multe probleme legate de actele care erau cerute, dar sistemul nu le-a permis să remedieze până acum problemele semnalate, pentru că dosarele au fost blocate pe toată perioada verificării.

„Au fost mii de dosare blocate, pentru că sistemul nu permite adăugarea de acte la dosare până la aprobarea sau respingerea calupurilor de cereri”, a declarat pentru Profit.ro o persoană familiarizată cu sistemul, care a dorit să rămână anonimă.

În total, până în ziua anunțului AFM, s-au depus 11.993 de dosare, dintre care 7.298 pe motoare termice și 4.695 pe electrice și PHEV (plug-in hybrid electric vehicle), potrivit situației AFM, analizate de Profit.ro.

În concluzie, anunțul AFM include o listă de 3.824 de dosare aprobate pe motoare termice, adică puțin mai mult de jumătate din cele depuse, la care se adaugă și 2.191 pe motorizări hibride. În total, cele 6.015 tichete ce vor fi acordate pentru motoare termice și hibride reprezintă circa 50% din cererile depuse, respectiv 45% din cererile aprobate.

Ba chiar mai mult, pe secțiunea cea mai sensibilă, cea electrificată, care încă nu și-a epuizat fondurile, mașinile PHEV acoperă doar 725 de cereri aprobate, adică un simbolic 8,5%, iar mașinile complet electrice, care ar fi trebuit să fie preocuparea principală a acestui program finanțat de Ministerul Mediului prin AFM, nu însumează decât 1.746 de cereri aprobate, adică 37% din cererile depuse pe secțiunea de motoare electrice (BEV și PHEV) și doar 14,5% din totalul dosarelor de finanțare depuse.

Practic, concluzionează Profit, după ce că pe segmentul electric cererile nu acoperă nici pe departe bugetul alocat (micșorat drastic cu noul program), nici măcar nu au fost aprobate toate cererile.

