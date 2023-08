Programul Rabla 2018: Care sunt conditiile

Romanii care renunta la masinile vechi primesc intre 6.500 si 9.200 de lei daca isi iau una noua prin programul Rabla, care se va desfasura si in 2018.

Insa ramane de vazut cat va trebui sa asteptam pentru a putea face acest lucru, caci inca nu s-a stabilit data la care se da startul perioadei de inscriere.

Totusi, regulile sunt deja stabilite, printr-un ordin dat de ministrul Mediului anul trecut, care se aplica in perioada 2017-2019.

Ziare.com trece in revista cele mai importate aspecte ale Rabla 2018, pentru a putea fi pregatiti odata ce programul va fi lansat oficial.

In primul rand, cuantumul primei de casare este de 6.500 lei. Aceasta se acorda in functie de cantitatea de emisii de CO2/km generata de sistemul de propulsie al masinii noi, in regim de functionare mixt. Mai exact, nu trebuie sa depaseasca 130 de grame de dioxid de carbon pe km.

La prima de casare se poate adauga un ecobonus, in urmatoarele conditii:

- la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km in regim de functionare mixt, se acorda un ecobonus in valoare de 1.000 lei;

- la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acorda un ecobonus in valoare de 1.700 lei.

Ecobonusurile se pot cumula daca masina indeplineste ambele conditii, ceea ce inseamna ca suma maxima pe care o poate obtine un proprietar de autovehicul la achizitia unuia nou, dupa casarea celui vechi, este de 9.200 de lei.

Ads

Atentie: cantitatea de emisii de CO2/km in regim de functionare mixt este cea inscrisa in certificatul de conformitate al autovehiculului nou.

Pentru a obtine prima de casare, masinile scoase din circulatie trebuie sa aiba o vechime de cel putin opt ani, adica sa fi fost inmatriculate initial in Romania inainte de 1 ianuarie 2011.

Potrivit sursei citate, beneficiaza de prima de casare proprietarul persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are domiciliul sau resedinta in Romania;

b) nu are obligatii de plata la bugetul local;

c) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou,

obtinand nota de inscriere;

d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat si a obtinut certificatul de distrugere;

e) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat si a obtinut certificatul de radiere;

f) a prezentat producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta

circulatiei a autovehiculului uzat;

g) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de

Ads

inscriere.

Practic, dupa ce se anunta perioada de inscriere, trebuie sa te inregistrezi la un producator validat, apoi sa predi masina veche la un colector autorizat, radiata din circulatie, apoi cu documentele prezentate anterior poti obtine reducerea de maximum 9.200 de lei la achizitia unei masini noi.

Institutiile publice vor putea cumpara masini hibrid si electrice prin Rabla

Pana la anuntarea perioadei de inscriere in program, Administratia Fondului de Mediu, institutia care gestioneaza Rabla, a publicat un proiect de act normativ in ianuarie, care are ca scop "ridicarea pragului valoric maximal aplicabil autoritatilor si institutiilor publice pentru achizitiile de autoturisme pana la contravaloarea in lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA, cu conditiile ca autoturismele vizate sa fie pur electrice sau hibrid plug-in si ca achizitiile sa fie realizate in cadrul Programului Rabla Plus".

In prezent, pragul este echivalentul in lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, astfel incat acestea nu pot beneficia de finantarea acordata prin Fondul de Mediu, deoarece pretul de achizitie al autoturismelor pur electrice sau hibrid plug-in depaseste suma in cauza.

"Promovarea acestui act normativ urmareste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, institutiile publice fiind astfel stimulate sa contribuie la eforturile de crestere a calitatii aerului si protectia mediului", se arata in comunicat.