Ce oferte au distribuitorii auto din Romania in cadrul programului Rabla Clasic

Ce preturi au noile masini vandute prin Rabla Clasic

Ford, preturi competitive

55.000 de romani au posibilitatea sa-si dea la casat vechea masina si sa-si cumpere una noua.Programul este ajutat, anul acesta, atat de faptul ca prima de casare a fost majorata de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, cat si de ecobonusul pentru tehnologia hibrid - de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, precum si ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96 de grame CO2/km - de la 1.000 de lei la 1.500 de lei.In acest sens, deja producatorii auto consacrati, de pe piata din Romania, au venit cu oferte care mai de care mai avantajoase pentru potentialii clienti.Potrivit celor de la Dacia si Renault programul RABLA are la baza acordarea unei tichet in valoare de 7.500 lei pentru o masina veche casata, utilizabil doar pentru achizitia unei masini noi cu noxe emise de maximum 140g CO2/km in regim WLTP. Pentru achizitia unui autoturism nou se poate folosi un singur tichet Rabla.Pe langa suma de 7.500 lei, utilizatorul poate beneficia de urmatoarele eco-bonusuri in cazul in care se indeplinesc conditiile de mai jos:Cea mai ieftina masina cu care Dacia iese la rampa este noul Dacia Logan care are un pret de pornire de 8.600 de euro, cu 200 de euro mai scump fiind Dacia Sandero.Pe de alta parte, daca doriti un Sandero Stepway, pretul de pornire al acestuia este de 12.350 de euro, in timp ce Dacia Duster porneste de la 14.050 de euro.La Renault, cea mai mica masina din gama, Clio, vine cu un pret de 12.490 de euro, in conditiile in care masinile de clasa superioara precum noul Captur sau Megane, au preturi de pornire deasupra 16.000 de euro. In schimb, berlina de lux, Talisman se vinde cu cel putin 34.000 de dolari, iar SUV Koleos, nu isi porneste motorul pentru mai putin de 40.000 de euro.Celalalt producator auto din Romania, Ford, are preturile de pornire afisate pe site-ul propriu, si ca si restul celor inscrisi in programul Rabla iti permite sa iti configurezi masina cu diferite optiuni pentru a-ti face o idee despre pret.Cu toate acestea, cel mai bine este sa mergi la fata locului pentru a face o confugurare. Spunem acest lucru pentru ca, de cele mai multe ori, dealerii au si alte pachete optionale care sunt mai ieftine si pot fi mai usor si mai ieftin aplicate pe masina pe care o doriti.Ford EcoSport este cea mai ieftina masina din gama producatorului american, cu un pret de pornire de 13.350 de euro, urmat de Puma care este cu 1.500 de euro mai scumpa, daca nu vreti sa mai adaugati nimic pe aceasta. Kuga si Mondeo au preturi care variaza in jurul preturilor de 20.000 si, respectiv, 23.000 de euro.Cea mai ieftina oferta a celor de la Opel este pentru Micra care are un pret minim de 13.510 de euro. In pretul acesta, aveti incluse, printre altele, aer conditionat manual, sistem audio cu ecran 7" touchscreen si compatibilitate Android Auto / Apple CarPlay, scaune fata incalzite, oglinzi reglabile electric, incalzite, pliabile automat, dar si sase airbag-uri.In schimb, cei de la Toyota vin cu Aygo, ca fiind cea mai ieftina masina din gamele lor. Aceasta are un pret minim de 11.000 de euro si se duc pana la Land Cruiser, care are un pret de pornire de 52.000 de euro.Multi dintre cei care s-au inscris in programul Rabla Clasic inca nu si-au afisat ofertele sau le-au afisat doar prin anumiti dealer, asa daca daca sunteti in cautarea unei marci anume va trebui sa "accelerati" putin motorul.Prin Programul Rabla Clasic 2021 se acorda un tichet (prima de casare) in valoare de 7.500 lei pentru o masina cu o vechime mai mare sau egala cu 8 ani, inmatriculata in Romania, care este casata, cu scopul achizitionarii unei masini noi cu noxe reduse. Aceasta trebuie sa aiba un nivel de emisii de noxe de maximum 140g CO2/km in regimul de masurare NEDC.