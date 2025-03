Renault lansează pe piață un supercar de "buzunar". Peste 500 de cai putere și bateria care se încarcă imediat. Este varianta modernă a unei legende Renault FOTO/VIDEO

Producătorul francez Renault iese pe piață cu o nouă versiune a Renault 5 electric, cea mai puternică de până acum. Mașina, produsă în serie limitată, are un motor de 540 CP și o arhitectură pe 800 de volți.

Noul Renault 5 Turbo 3E este un pariu pe nostalgia sport. În afară de aspect, arhitectura nouă, pe 800 de volți, permite încărcarea bateriei până la 80% în doar 15 minute, arată un comunicat oficial al Renault.

Compania va produce mașina în serie limitată și, deși rezervările se deschid în perioada următoare, șoferii vor primi livrările doar peste doi ani. Deși are denumirea „turbo”, aceasta este simbolică și face legătura cu un model produs acum 50 de ani. Bateria este poziționată sub podea, o suspensie dedicată și o masă de doar 1,45 de tone. Bateria are 70 de kWh, iar cele două motoare, care pot fi controlate separat, au o putere de 200 kW fiecare.

Mașina ajunge de la 0 la 100 de km/h în 3,5 secunde și poate prinde 270 de km/h. Are o autonomie neomologată de 400 de kilometri, în regim WLTP mixt.

Renault 5 Turbo 3E va fi disponibil în Europa, Orientul Mijlociu, Japonia și Australia, în 1.980, un tribut la anul în care a fost lansat primul Renault 5 Turbo, iar fiecare vehicul va fi numerotat.

