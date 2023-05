Incepe Salonul Auto de la Frankfurt: Iata cele mai asteptate lansari din acest an

Salonul Auto de la Frankfurt (Germania) isi va deschide marti portile si va da startul unei editii care starneste un interes ridicat, in mod special in Romania.

Cea mai asteptata lansare pentru publicul din tara noastra este cea a Daciei Duster. A doua generatie vine cu modificari de design in mod special in partea frontala, in timp ce farurile din spate sunt schimbate complet. De asemenea, si interiorul noului Duster va suferi modificari majore.

Apoi, la Franfkurt va fi prezentat si noul Ford Ecosport, model care din toamna va fi construit in uzina de la Craiova.

Volkswagen va lansa SUV-ul T-Roc, un cross-over de oras pozitionat in gama sub modelul Tiguan. El va fi construit pe platforma MQB, pe care regasim si Volkswagen Golf. T-Roc se lauda cu un portbagaj de 445 de litri si va avea un pret de aproximativ 20 de mii de euro.

Un interes ridicat este si in jurul lansarii SUV-ului Seat Arona, o masina foarte buna de oras. Este practic versiunea mai mica a SUV-ului Ateca, ce a fost construita pe platforma de la Seat Ibiza.

Atractia principala de la Skoda este SUV-ul Karoq, ce impresioneaza prin dotarile tehnologice pe care le are. Karoq va avea cinci motorizari disponibile, doua pe benzina si trei pe motorina.

Nemtii de la BMW vor aduce la Frankfurt modele precum X3, M5, I3s si Seria 6 Gran Turismo

Pe de alta parte, Audi va aduce la Frankfurt noua generatie a limuzinei A8.

De la Frankfurt vor lipsi insa constructori precum Fiat, Infiniti, Jeep, Nissan, Peugeot, Mitsubishi sau Volvo, din cauza costurilor ridicate pe care organizatorii le solicita.

C.S.