Află cum te poate ajuta financiar o mașină veche

un eco-tichet de 20.000 de lei pentru mașinile hibrid Plug-in cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50g/km (NEDC);

un eco-tichet de 45.000 de lei pentru achiziția unei mașini 100% electrice.

Iată ce trebuie să faci pentru a face parte din programul Rabla 2021:Înscrierea beneficiarului se face prin aplicația online PSIPAN, gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) de către consultanții Rădăcini, care oferă consultanță gratuită celor care doresc să fie parte a programului.Atenție însă că înscrierea se poate face doar în limita fondurilor disponibile. Pentru aceasta sunt necesare informațiile beneficiarului, datele referitoare la vehiculul ce va fi casat și datele proprietarului vehiculului ce va fi casat (poate fi o persoană diferită de beneficiar).Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic a fost extinsă pentru anul 2021 până la 150 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor putea derula toate procedurile specifice de achiziție a noului autoturism.După acest moment, proprietarul mașinii vechi se poate prezenta la un centru autorizat pentru casarea mașinii, urmând ca după predarea acesteia proprietarul să primească un certificat de distrugere a vechii mașini. Trebuie să mai știi că o mașină eligibilă pentru casare în acest program este o mașină funcțională, mai veche de 8 ani.După casare, proprietarul mașinii vechi va trebui să meargă la DRPCIV și să solicite radierea auto a mașinii vechi. În maximum 60 de zile de la înregistrarea în sistemul PSIPAN, proprietarul va trebui să prezinte consultantului Rădăcini certificatul de distrugere și dovada radierii mașinii vechi.În acest stadiu dosarul este complet și se poate trece la etapa cea mult așteptată, anume achiziționarea mașinii mult dorite, beneficiind de tichetele bonus obținute.Ce ar trebui să știi despre acest program?Programul Rabla este susținut de Guvernul României, pentru înnoirea parcului auto național prin acordarea de prime de casare. Acesta se împarte în două subprograme: Rabla Clasic și Rabla Plus.Programul Rabla Clasic este valabil pentru achiziționarea de vehicule cu motor pe combustie sau hibrid cu emisii de CO2 sub 140 g CO2/km. În acest caz, se acordă un tichet în valoare de 7500 de lei pentru o mașină mai veche de 8 ani casată, în scopul achiziționării unei mașini noi cu noxe reduse. Un astfel de tichet se poate folosi o singură dată. În plus, cumpărătorul unei mașini noi mai poate beneficia suplimentar de eco-bonusuri, specifice mașinii nou achiziționate, dacă se încadrează în criteriile specificate în metodologia programului. În cazul în care mașina nouă îndeplinește condițiile, eco-bonusurile se pot cumula, ajungându-se astfel la o reducere de 12.000 de lei din prețul total al autovehiculului nou.Programul Rabla Plus este un program valabil doar pentru vehicule 100% electrice sau hibrid Plug-in și se poate accesa împreună cu Rabla Clasic.Există două tipuri de bonusuri care pot fi obținute împreună cu tichetul de 7500 de lei de la Rabla Clasic:Tu în care subprogram te încadrezi cu vechea ta mașină? Știi deja noul model de autovehicul pe care ți-l dorești?