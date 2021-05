Afla unde poti face o revizie auto eficienta si corecta!

Schimb filtre de aer si de ulei

Schimb placute de frana sau alte componente

Schimb ulei

Schimb distributie

Schimb ambreiaj

Verificare sistem de directie

Verificare lumini si sistem electric

Schimbare kit distributie

Schimbare kit ambreiaj

Schimbare suspensie

Schimbare sistem de frana

Revizie auto

Inlocuit amortizoare

Reconditionare casete de directie

In primul rand este bine sa tii cont de experienta acestuia. In al doilea rand, sa gasesti recenziile clientilor referitoare la profesionalismul inginerilor si mecanicilor din atelier. In al treilea rand, o revizie exacta nu poate fi obtinuta decat cu ajutorul unei tehnologii de ultima ora. Astazi automobilele contin pe langa partile mecanice, multe componente electronice.Nu in ultimul rand, transparenta si comunicarea fata de client sunt aspecte foarte importante. Tu esti cel care trebuie sa stii exact ce probleme are masina ta, cum pot fi rezolvate si ce costuri implica. Un service care indeplineste cu brio aceste criterii devine unul de incredere si cu reputatie. La Dexcar Service masina ta va fi pe maini bune si odata revizia efectuata, va merge in parametrii optimi.Beneficiaza de o revizie auto completa realizata de specialisti cu experienta!Dexcar Service a investit constant in tehnologizare si modernizare, astfel incat sa realizeze o revizie auto ca la carte. Este important ca problemele auto sa fie identificate corect inca de la inceput, pentru a fi remediate eficient. Inginerii si mecanicii nostri au experienta formata in Occident si au adus un suflu proaspat si modern in domeniul service-urilor auto.Pentru o functionare in parametrii optimi masina are nevoie de schimbarea consumabilelor, de verificari ale diferitelor sisteme de siguranta, sau de reparatii la piesele avariate. Iata care sunt principalele operatiuni pe care service-ul le efectueaza in timpul reviziei:Automobilul trebuie inspectat complet si pentru fiecare etapa vei fi anuntat care sunt reparatiile necesare, precum si costurile aferente. Comunicarea onesta cu clientul reprezinta o marca a seriozitatii si a profesionalismului service-ului.Avand in vedere starea drumurilor din Romania ce duce la o uzura mai accentuata a pieselor, este recomandat ca revizia sa se faca intre cinci si zece mii de kilometri, sau la un an dupa ultima verificare. Fiecare producator auto recomanda o anumita perioada de timp sau un anumit numar de kilometri pentru efectuarea reviziei. Aceste recomandari trebuie urmate atunci cand masina este noua si inca in garantie.Din cauza traficului intens si al poluarii din Bucuresti, un automobil va avea o uzura mai pronuntata. Acest lucru se observa la nivelul filtrelor de aer, dar si la nivelul altor componente. Mecanicii vor lua in considerare fiecare sistem si subansamblu si te vor anunta cu privire la piesele sau sistemele ce trebuie schimbate sau reparate.Experienta mecanicilor imbinata cu aparatura de ultima ora capabila sa detecteze corect erorile ce apar la nivelul subansamblurilor si pieselor auto, reprezinta principalele atuuri ale service-ului. Chiar si cu avansul tehnologic din ultimii ani, serviciile de mecanica auto raman vitale pentru repararea oricaror probleme. Service-ul Dexcar foloseste documentatia tehnica specifica fiecarei operatiuni, iar mecanicii lucreaza eficient si cu atentie la detalii pentru remedierea oricarei probleme.Echipa de specialisti se ocupa de mecanica oricarui model sau marca de automobil. Aceasta realizeaza service de mecanica auto de orice complexitate precum:Printr-o diagnoza corecta si prin experienta echipei timpul de asteptare se va reduce substantial, iar defectiunea va fi rezolvata in cel mai scurt timp. De asemenea, service-ul practica o politica de preturi accesibile pentru orice conducator auto.Dexcar Service ofera conducatorilor auto o abordare noua bazata pe respect fata de client si corectitudine. Interactiunea cu un service auto trebuie sa fie exceptionala, iar clientul trebuie sa plece multumit si increzator ca masina sa avut parte de cel mai bun tratament. Calitatea si atentia serviciilor sunt garantia unei meserii facute cu pasiune.Daca masina ta se apropie de zece mii de kilometri sau daca se apropie un an de la ultima verificare, inseamna ca e timpul pentru o programare la revizie. Adu-ti masina pe maini competente la Dexcar Service!