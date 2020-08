Ai nevoie de anvelope de iarna? Iata cateva sfaturi dupa care sa te ghidezi

In alta ordine de idei, legislatia in vigoare nu conditioneaza utilizaera anvelopelor de iarna de o anumita data din calendar, ci de conditii meteo nefavorabile. Cand carosabilul este acoperit de gheata, polei sau zapada si temperaturile scad sub 7 grade Celsius, este necesara schimbarea anvelopelor de vara cu cele de iarna.Anvelopele de iarna se schimba atunci cand se uzeaza, se deformeaza si necesita inlocuire. Anvelopele de iarna trebuie inspectate cel putin o data pe luna in lunile de iarna si inainte de a fi schimbate pe masina, la trecerea in anotimpul rece. Cele mai comune cauze de schimbare a anvelopelor de iarna sut:* Barele de uzura a benzii de rulare - cele mai multe anvelope de iarna dispun de bare de uzura a benzii de rulare, care sunt benzi de cauciuc dur ce ies in evidenta numai atunci cand adancimea benzii a depasit limita de 1,6 m de conducere in siguranta;* Profilurile de uzura neomogene - acestea determina necesitatea inlocuirii urgente a anvelopelor de iarna;* Umflaturile si basicile prezente pe flancul anvelopelor de iarna - aceste defectiuni pot duce la defectarea iremediabila a anvelopei si se pot dovedi periculoase;* Explozia anvelopei de iarna;* Laceratiile sau daunele semnificativesi usor de observat pe suprafata anvelopei de iarna;* Perforatiile flancului sau benzii de rulare mai mari de 0.64 cm.Specialistii in domeniu sustin ca anvelopele de iarna se inlocuiesc, pe cat posibil toate patru simultan, pentru o mai buna manevrabilitate si control. Este recomandat ca anvelopele sa fie din aceeasi clasa, acelasi tip si aceeasi dimensiune.De asemenea, cumparatorii trebuie sa se asigure ca anvelopee de iarna se potrivesc autoturismului si ca acest fapt este permis de legislatia locala si de producatorul vehiculului. De asemenea, avelopele radiale si cele non-radiale nu se combina niciodata pe aceeasi punte iar montarea anvelopelor din clase de viteza diferite este contraindicata.Nu in ultimul rand, cumparatorii trebuie sa se asigure ca anvelopele de iarna achizitionate au o capacitate portanta mai mare sau egala cu specificatiilr producatorului anvelopelor originale din dotare. Fara doar si poate, daca toate aceste recomandari sunt respectate, conducatorii auto nu vor avea probleme cu alegerea anvelopelor pentru masina lor.