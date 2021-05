Alege inteligent propriul tau ATV CF Moto

Daca la orizont alegerea ta este CF Moto, atunci cu siguranta stii ca CF Moto sunt lideri incontestabili in lume. Detin o retea de distributie foarte buna la nivel global catre Europa, America de Nord si Sud, Australia, Noua Zeelanda si chiar Africa. CF Moto s-a identificat mereu ca o companie inovatoare care face diferenta fata de competitori. CF Moto a dezvoltat peste douasprezece modele de vehicule si a produs cinci tipuri de motoare cu racire pe lichid pentru care detine licenta de inovatie. Toate produsele CF-Moto sunt supuse unui test de rulaj de 20.000 de kilometri, iar calitatea produselor este certificata prin ISO9001:2000, precum si certificarile de profil EEC, EPA si DOT.CFMoto CForce 450S este cel mai accesibil ATV din gama CF Moto a acestui an, renumita pentru modelele sale excelente la capitolul dotari si motorizare. Acest model de ATV 4x4 este echipat cu un motor termic pe injectie, monocilindric de 398cc in patru timpi, capabil sa dezvolte o putere de 32 cai, suficient de puternic pentru a putea fara probleme obstacolele aparute pe traseu.In plus, vehiculul vine dotat cu o cutie de viteze automata CVT cu optiunea de a comuta intre tractiunea 4x4 si 2x4 in functie de necesitati. ATV-ul are in dotare suspensii independente cu brate duble, frane hidraulice, jante din aluminiu, bila de remorcare, anvelope CST 25inch, CVTech si troliu. Designul modern asortat cu specificatiile mentionate anterior fac din CFMoto CForce 450S alegerea perfecta pentru incepatorii care au nevoie de curaj pentru a savura lumea sporturilor off-road, cat si pentru veterani.La polul opus, preferat de cei mai pretentiosi se afla CFMoto CForce 1000 Overland, unul dintre cele mai noi vehicule 4x4 de teren din gama CF Moto, un ATV categoria big-bore, puternic si fiabil. Acest ATV este pregatit sa infrunte cele mai dure trasee pentru a ajunge cu succes la destinatie. CForce 1000 Overland se afirma prin motorul puternic de 963cc, 79 cai, cutia de viteze automata de inalta performanta si eficienta, suspensiile off-road moderne, optimizate, cu amortizoare pe gaz complet ajustabile, franele hidraulice puternice care asigura un control optim.Dotarile acestui model includ troliu, carlig de remorcare, cutii cargo detasabile, rack-uri din compus de otel, aparatoare de vant, aparatori pentru protectia mainilor, EPS, iluminare LED pentru vizibilitate optima, bara frontala de inalta rezistenta, scut de protectie HDPE durabil sau jante aluminiu de 14-inch. Designul modern asortat cu specificatiile mentionate anterior fac din CFMoto CForce 1000 alegerea perfecta pentru cei mai pretentiosi aventurieri ce vor sa aiba o experienta de ridding premium.Vehiculele ATV CF Moto se pot conduce de posesorii unui carnet de conducere valabil categoria B. Vrei sa fugi la orizont cu el pe munte si sa ai acces pe cele mai dificile trasee? Poti gasi cu usurinta pareri si recenzii despre utilitatea potrivita a fiecarui model pentru a face cea mai buna alegere.