GALERIE FOTO Alieno Arcanum - super-masina electrica bulgareasca "din alta lume"

Alieno Arcanum

Tot ce tine de aceste masini este creat "in-house", astfel ca, se asteapta ca Alieno sa prezinte, in viitorul apropiat, numeroase modele noi super-masini complet electrice.Alieno Arcanum este modelul de debut al constructorului bulgar si dupa cum se poate vedea in imagini, masina pare rupta dintr-o lume extraterestra.Cu aceasta, Alieno isi propune sa acopere diferite stiluri de design, extinzand astfel acoperirea si potentialii clienti, oferind o masina pentru fiecare gust individual.Toate autoturismele Alieno sunt realizate manual personalizate si in serie mica, tinand cont de preferintele personale exacte ale fiecarui client. In plus, toate modelele cu acelasi stil de caroserie , de exemplu Coupe cu 2 usi / 2 locuri.Acestea se bazeaza pe aceeasi platforma modulara de baza, dezvoltata si produsa de Alieno, astfel incat sa schimbe designul exterior si sa ofere multe modele cu exterior complet diferit din punct de vedere visual.De asemenea, nu este necesar sa se modifice intreaga linie de productie, care costa milioane, asa cum trebuie producatorii de autovehicule conventionale, potrivit Novinite In ciuda acestei varietati, stilul de design de varf al Alieno este ascutit, cu forme agresive, cu tranzitii ascutite intre suprafete, dar nu supraincarcat, destul de elegant. Principalele culori ale marcii sunt albastru, negru, gri si carbon.Alieno Arcanum este un hypercar complet electric, care in versiunea sa de top (RP5) are o putere de 5221 CP (3840 kW), cuplu de 8880 Nm, o viteza maxima de peste 488 km / h (303 mph) si o putere de -raport de greutate de pana la 2,64 CP / kg.Interiorul se distinge prin hexagonele alungite utilizate in acesta si mai multe afisaje multifunctionale care permit personalizarea completa de catre utilizator.Paleta de culori a panourilor si materialul scaunelor pot fi realizate in functie de preferintele clientului, iar iluminarea LED adaptiva ambientala disponibila din interior este usor de configurat pentru a fi sincronizata cu celelalte elemente.Consola centrala este suspendata, fara o parte inferioara de-a lungul extensiei sale, ceea ce ofera o senzatie de spatiu deschis in masina. Consola are doua suporturi de pahar integrate, care la cererea clientului pot fi marite la 4 (2 pentru bauturi reci si 2 pentru bauturi calde) - un plus elementar pe care multi il doresc. In suportul frontal, consola are si compartimente compacte pentru obiectele zilnice ale soferului si pasagerului, cum ar fi un telefon mobil, ochelari, chei si multe altele.Interiorul este realizat din carbon-kevlar, piele si material Alcantara."Aceasta versiune a interiorului Alieno Arcanum este o extensie a exteriorului masinii. Formele se completeaza reciproc si acelasi limbaj vizual este folosit si transferat in interior, formand o simbioza intre elemente. Tema generala este ultra-modernismul, cu unele Sci-Fi si accente futuriste. Vrem ca toti clientii nostri sa se simta ca si cum ar fi in cabina unei nave spatiale. Inspiratia noastra pentru interior vine din cockpit-urile multor avioane militare si filme SF, cum ar fi Avatar si Prometeus", a declarat Encho Enchev, CDO (Chief Design Officer) al Alieno.Scaunele sunt echipate cu centuri de siguranta / hamuri de curse in 6 puncte. Volanul este multifunctional cu un afisaj multi-touch incorporat. In plus fata de un total de 8 airbag-uri (4 pentru sofer si 4 pentru pasager), Alieno Arcanum are, de asemenea, numeroase sisteme de siguranta inteligente structurale, dinamice si active.Imaginea din oglinzile digitale laterale ale masinii, este vizualizata pe afisajele multi-touch din cabina, deoarece locatia exacta a acesteia, poate fi schimbata manual sau automat, in functie de pozitia actuala a soferului si, in plus, poate fi afisata catre pasager, de exemplu pe afisajul situat in fata sa.De asemenea, este posibil sa alegeti exact din ce camere sa fie imaginea afisata (Arcanum are un total de 17 camere) si ce aplicatii sa fie vizualizate pe afisajul respectiv, independent sau simultan, avand in vedere ca afisajele accepta functiile Picture-in- Imagine, Multi Window si Multitasking.Software-ul ARCANUM poate fi actualizat Over-the-Air prin Alieno Cloud, avand in vedere posibilitatea de a conecta masina la Internet.Toate detaliile despre masina le puteti descoperi AICI! Constructorul inca nu a a dat publicitatii un pret de pornire pentru masina.