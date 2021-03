Anvelope de VARA, de IARNA sau ALL Season - Pe care le alegem ?

Anvelopele All Season au, teoretic, un profil ideal pentru a rula pe sosele intreg anul, limitand astfel costurile. Dar sunt o buna solutie? Sunt bune Anvelopele All Season pentru iarna? Inca te gandesti la ce sa alegi intre anvelopele all season si eficienta anvelopelor de iarna sau de vara in sezonul pentru care au fost construite? Daca doresti sa afli toate informatiile necesare inainte de a-ti cumpara un set nou de cauciucuri, trebuie sa stii ca se poate acest lucru daca vei alege sa cumperi anvelope de pe Vadrexim.ro Continental, Bridgestone, Goodyear, Dunlop, Pirelli sau Michelin sunt marii producatori de anvelope care au lansat pe piata un nou model de anvelope, numite all season, adaptabile atat pentru conditiile de condus din timpul iernii cat si din timpul verii.Anvelopele All Season sunt cele care combina anumite avantaje ale anvelopelor de vara si anumite avantaje ale anvelopelor de iarna, astfel fiind posibil sa poti circula tot anul cu anvelope identice. Cu alte cuvinte, anvelopele All Season sunt cele mai bune atunci cand vine vorba despre caracteristici adaptabile.Aceste anvelope all season sunt foarte usor de recunoscut, necesar fiind sa cauti marcajele ALL SEASON insotite de inscriptia M+S sau 3PMSF. Acest lucru inseamna ca sunt omologate pentru a rula atat pe zapada cat si pe polei.In cazul in care avem de-a face cu o iarna ceva mai blanda, si cum la noi in tara sunt doar cativa fulgi de zapada in fiecare an si nu sunt foarte multe drumuri cu zapada sau polei, ai putea alege fara probleme sa folosesti cauciucurile all season. Daca in schimb se anunta sau se stie ca va exista o perioada in care temperaturile vor fi sub zero, cu minus si drumurile vor fi in acest fel mereu inghetate, acest lucru constituie o problema. Trebuie sa alegi in acest caz anvelopele de iarna ca precautie superioara, care sunt o masura esentiala de siguranta.Analizand mai de aproape o anvelopa All Season ne dam seama ca aceasta are cateva detalii:- un numar mai mare de caneluri longitudinale, dar si transversale pentru a se evacua apa sau zapada mai bine.- Ca si in cazul anvelopelor de iarna gasim si lamele, dar intr-un numar mai mic. Lamelele permit o mai buna aderenta pe polei si zapada.Ne putem da seama de faptul ca anvelopele All Season sunt situate undeva intre anvelopele de vara si cele de iarna. Sunt mult mai eficiente si mai securizante pe timp de iarna decat anvelopele de vara dar si mult mai economice si confortabile decat cele de iarna pe timp de vara.In concluzie,anvelopele All Season permit intai de toate realizarea economiilor deoarece nu trebuie sa cumperi si anvelope de iarna si anvelope de vara si nu trebuie sa mai platesti atunci cand faci permutarea lor. Nu mai trebuie nici sa le stochezi pe cele de vara sau pe cele de iarna.Anvelopele all season reprezinta cel mai bun compromis pentru drumurile care nu prea sunt acoperite de zapada. Sunt alegerea cea mai inspirata pentru cei care traiesc in conditii climatice mai moderate si unde nu este in mod frecvent frig extrem, gheata sau zapada in lunile de iarna. Nu prea este insa cazul la noi in tara.Insa, nu uita totusi ca cea mai buna aderenta o au vara cauciucurile de vara, iar iarna cauciucurile de iarna! Recomandarea noastra este sa utilizezi intodeauna anvelope special construite pentru sezontul in care urmeaza sa folosesti masina! Poti citi si aici daca vrei sa afi mai multe informatii despre anvelopele de vara, iarna si all season.