Anvelope NEXEN - fabricate in Europa!

Nexen este o companie cu o experienta de peste 70 de ani in industria anvelopelor. Infiintata in Korea aniilor 1942 si folosind cele mai moderne metode, Nexen mentine in mod consecvent pasul cu cele mai recente tehnologii.Nexen reprezinta alegerea ideala pentru echiparea standard a unor modele selectionate in randul unor producatori consacrati de automobile.Modelul N'FERA RU1 destinat SUV-urilor a fost ales de catre Porsche ca echipare standard a modelului Macan.Si in cazul producatorilor precum Dacia, Skoda, Volkswagen si KIA, au ales anvelopa N'BLUE HD pentru echiparea standard a anumitor modele selectionate.Performantele anvelopelor NEXEN au fost apreciate in testele desfasurate de publicatiile din domeniu. Modele precum N'FERA SU1 si WINGUARD SNOW'G WH2 au obtinut calificative bune in probele desfasurate de ADAC si Auto-bild iar anvelopa N'BLUE HD PLUS a fost desemntata castigatoare a testului ACE in 2016.In 2019 modelul premium N'FERA AU7', a fost acreditat cu distinctia iF Design Award pentru performantele sale in materie de franare si a tehnologiei anti-uzura de care dispune.NEXEN TIRE si-a continuat expansiunea in Europa odata cu deschiderea centrelor de cercetare si dezvoltare din Germania si a unitatii de productie de ultima generatie din Cehia.Inaugurata in 2018, fabrica din Zatec indeplineste cele mai riguroase standarde in materie de productie si calitate, fabricand 12 milioane de anvelope.Noua locatie din Zatec se adauga retelei de fabrici NEXEN TIRE prezente in Yangsan, Changnyeong si Qingdao, toate acestea beneficiind de cele mai noi tehnologii de automatizare necesare pentru productia anvelopelor de ultima generatie din portofoliul NEXEN.