Sezonul rece se apropie: Când trebuie schimbate cauciucurile de vară. La vulcanizări sunt deja cozi

Unii șoferi au început deja să monteze anvelope de iarnă pe autovehicule, pentru a evita aglomerația.

În anumite zone din țară, temperaturile au scăzut mult, iar la munte au apărut lapovița și ninsoarea.

Când temperaturile coboară, chiar şi temporar, sub 7 grade Celsius, utilizarea anvelpelor de iarnă este necesară.

Modele de anvelope, pe categorii

Anvelopele pot fi de vară, de iarnă sau „all season”. Cele de iarnă sunt mai scumpe decât cele de vară pentru că este utilizat un compus mai scump, îmbogăţit cu dioxid de siliciu care păstrează proprietăţile cauciucului la temperaturi mai mici de 7 grade Celsius. În plus, banda de rulare este mai adâncă, are un volum mai mare de canale şi de lamele, pentru a asigura performanţe dinamice mai bune pe zăpadă şi gheaţă

Ce riscă cei care nu folosesc anvelope potrivite sezonului

Șoferii care nu renunță la cauciucurile de vară, când temperaturile scad, își riscă viața, dar pot ajunge să plătească și amenzi usturătoare.

Ei trebuie să știe că un set de anvelope de iarnă cu dimensiuni R14, R15 sau R16 este mai ieftin decât amenda pe care o pot aplica polițiștii, care sare peste 1.000 de lei.

Sfaturile polițiștilor pentru deplasarea pe suprafețe alunecoase

Obligativitatea utilizării cauciucurilor de iarnă este cea mai importantă.

Polițiștii îi mai sfătuiesc pe șoferi ca, atunci când se deplasează pe suprafețe alunecoase, să adapteze permanent viteza la condiţiile de drum, să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h, în localităţi, sau 50 km/h în afara lor, când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă, dar și să folosească corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare, cât şi pe cel de climatizare si dezaburire pentru a vedea si a putea fi văzuţi in trafic, scrie economica.net.

