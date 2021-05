Avantajele pe care ti le poate oferi un dealer auto autorizat

dobandirea unei imagini clare asupra calitatii automobilului;

posibilitatea remedierii sau a semnalizarii eventualelor imperfectiuni;

garantarea unei utilizari ireprosabile ulterior.

Pe piata de profil, Mercedes-Benz a castigat pentru al patrulea an consecutiv titlul de cea mai valoroasa marca de automobile de lux in cadrul "Best Global Brands". Aceasta este o binemeritata recunoastere a performantelor companiei si o oglindire fidela a aprecierii de care se bucura compania germana.Achizitionarea unui automobil de la un dealer autorizat Mercedes este garantia unei investitii in calitate si onestitate, precum si bucuria de a fi intr-un parteneriat de durata, orientat catre client. De ce sa apelezi la o astfel de entitate atunci cand cauti un automobil? Descopera cele mai importante repere in randurile de mai jos.Un dealer autorizat detine in o gama larga de masini noi si rulate, astfel incat orice potential client care ii calca pragul sa poata gasi automobilul perfect care sa-i schimbe viata in bine. Mai mult decat atat, consultantii sunt pregatiti - pana in cele mai mici detalii - sa ofere orice informatie legata de automobilele disponibile, dar si despre ofertele de finantare, posibile in functie de situatia particulara a fiecarui client.Unul dintre cei mai importanti pasi pe care un dealer autorizat ii face atunci cand preia spre revanzare un automobil rulat este inspectia tehnica amanuntita a tuturor sistemelor si componentelor. Ratiunile in acest caz sunt:In ceea ce priveste documentele care insotesc automobilul, acelasi dealer verifica in detaliu toate informatiile su privire la achizitionarea automobilului si la efectuarea tuturor reviziilor tehnice la timp si in service autorizat.Pentru asigurarea unei vanzari facile, in mod uzual, dealerul autorizat se ocupa de tot ce inseamna transferul dreptului de proprietate si formalitatile necesare inmatricularii automobilului vandut noului proprietar.Datorita seriozitatii si atentiei deosebite acordate fiecarui detaliu in cadrul inspectiei tehnice a masinii, precum si a documentelor asociate automobilului, dealerul auto are posibilitatea acordarii unei garantii reale potentialului client. In acest mod, pot fi indeplinite fara riscuri obligatiile pe care si le asuma dealerul prin contractul de vanzare-cumparare si prin contractul de garantie asociat.Deloc de neglijat este capacitatea de a pune la dispozitia clientului solutiile financiare pe care partenerii specializati le pot oferi cu maxima celeritate. Cel mai important pentru un dealer auto este sa vanda cat mai mult si cat mai rapid, iar interesul unei institutii financiare de credit ramane acela de a-si vinde produsele. Aceste nevoi dau nastere unei simbioze perfecte, care foloseste atat vanzatorilor, dar mai ales clientului - care astfel isi poate achizitiona automobilul mult visat fara prea mari batai de cap.Cel mai important aspect legat de achizitionarea unui autovehicul de la un dealer auto autorizat este beneficiul de a cunoaste exact ceea ce cumperi. Cu alte cuvinte, transparenta este un element cheie in relatia cu un dealer serios. In plus, ai posibilitatea de a beneficia de intregul suport pentru o utilizare ireprosabila si de durata a autovehiculului achizitionat.In unele situatii, se poate intampla ca pretul unui autovehicul cumparat de la un dealer autorizat sa para mai mare decat cele practicate pentru produse similare. Diferenta de pret, insa, consta in aspecte precum: achizitionarea unui automobil certificat, siguranta autenticitatii datelor furnizate, certitudinea legalitatii provenientei, a onestitatii datelor legate de intretinerea masinii si posibilitatea garantarii unei utilizari indelungate.