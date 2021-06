Beneficiile achizitionarii unei camere auto!

Cum o alegi o camera auto pentru masina ta

Prin urmare, camera video instalata pe bordul masinii reprezinta o siguranta pe termen lung in cazul accidentelor care implica pietoni, alte autoturisme, etc.Daca nu te-am convins inca de necesitatea achizitionarii unei camere iti dam cinci exemple de momente in care o astfel de camera poate fi salvatoare:Se intampla de multe ori sa faci un accident din cauza unei alte persoane. In lipsa unei camere video poate fi dificil sa demonstrezi asta daca vinovatul nu recunoaste. Camera auto are insa un unghi mare de filmare astfel incat va fi utila pentru a vedea imagine de ansamblu a accidentului.Exista multi sarlatani care se arunca intentionat in fata masinilor pentru a primi bani pentru despagubiri. Chiar de curand s-a intamplat un astfel de caz in Capitala. Un pieton a traversat intentionat strada neregulamentar si s-a trantit pe asfalt, in fata unei masini. In lipsa martorilor si a unei filmari, un astfel de moment iti poate aduce multe necazuri.Exista camere auto care sunt dotate cu sensori de miscare. Odata activati acesti senzori camera va porni automat inregistrarea video. In acest fel, in cazul spargerii masinii, sau a furtului acestei, faptasul va putea fi prins usor de politie.Cele mai recente modele de camere auto DVR sunt dotate cu tehnologii asemanatoare celor gasite pe masini scumpe. De exemplu, o camera DVR te poate atentiona acustic daca te apropii prea mult de masina din fata ta sau in momentul in care parasesti banda pe care te afli. In acest fel poti evita multe accidente. In plus, o astfel de camera auto fata spate te poate ajuta sa parchezi mai usor evitand micile accidente.Camera auto poate filma traseele pe care le parcurgi in vacanta, sau intr-o calatorie. Poti salva apoi imaginile in calculator pentru a le pastra ca amintire sau pentru a le posta pe internet.Orice sofer isi doreste cea mai buna camera auto pentru masina lui. Iata cateva caracteristici pe care o camera auto foarte buna trebuie sa le aiba.Alege o camera auto 4k, deoarece are cea mai buna rezolutie la filmare. Imaginile vor fi foarte clare iar peisajele filmate in vacanta vor fi numai bune de postat pe retelele de socializare. Trebuie sa iei insa in considerare ca fisierele generate de acestea vor ocupa mult spatiu. In schimb, daca nu esti pasionat de calatorii si doresti doar o camera pentru siguranta la volan, alege un model de camera auto 360, care are un unghi de filmare foarte larg.Capacitatea de stocare este foarte importanta. In caz contrar risti ca imaginile care te intereseaza sa nu mai fie surprinse pe aceasta, din cauza ocuparii spatiului. Alege un model cu o memorie de cel putin 64 de GB.Este important sa ai o camera supraveghere auto noaptea. Camera trebuie sa aiba capacitatea de a filma si pe timp de noapte, deoarece nu stii niciodata cand se poate intampla un accident. Desigur, luminile din oras pot fi de ajutor, insa daca iesi din localitate sau intri pe strazi laturalnice, slab iluminate, camera trebuie sa poata face fata provocarilor.Exista modele cu senzori de pornire integrati. Astfel, daca masina este parcata si simte miscare in jur, camera va porni filmarea. In acest fel, in caz de furt, camera va inregistra totul. In plus, o camera auto cu gps integrat te va ajuta sa gasesti usor masina in cazul in care aceasta este furata de hoti.Dimensiunile camerei auto trebuie sa fie cat mai mici pentru a nu obtura vizibilitatea. Ideal este ca aceasta sa poata fi montata in spatele oglinzii, astfel incat sa nu fie usor vizibila de catre hoti si sa poata surprinde cu usurinta imaginile. O mini camera auto este ideala pentru a fi montata in spatele oglinzii retrovizoare.