Benzina s-a ieftinit in luna august cu 6-9 bani pe litru. Benzinariile cu cele mai mici si cele mai mari preturi

Platforma online "Monitorul preturilor carburantilor" a fost lansata anul trecut de autoritatea de concurenta si afiseaza preturile practicate de catre sase retele de benzinarii din Romania - OMV Rompetrol , MOL, Lukoil , SOCAR si Gazprom , insumand aproximativ 1.300 de statii de distributie.In ceea ce priveste benzina standard, cele mai mari preturi au fost in benzinariile Gazprom, respectiv 4,60 lei pe litru in medie, iar cele mai mici tarife, la Lukoil - 4,43 lei pe litru.La motorina, Gazprom a avut, de asemenea, cele mai mari preturi - 4,64 lei pe litru (media pe august), in timp ce dieselul cel mai ieftin a fost in reteaua Petrom - 4,55 lei pe litru."Datele Oil Bulletin (publicatia de profil a Comisiei Europene - n.r.) arata ca in saptamana 24-31.08.2020 preturile cu taxe (finale) ale benzinei si motorinei comercializate in segmentul retail din Romania erau printre cele mai reduse din UE (locul 2 atat la benzina, cat si la motorina). In ceea ce priveste preturile fara taxe, nivelul din Romania se situa sub media europeana in cazul ambelor produse (-10% fata de media UE la benzina si -5,4% la motorina)", arata specialistii Consiliului Concurentei.In ceea ce priveste consumul de carburanti, in luna august 2020, segmentul de retail de benzina a inregistrat o crestere semnificativa, de circa 31%, comparativ cu luna anterioara, in timp ce consumul de motorina s-a majorat cu aproximativ 26%."Cu toate acestea, se poate vedea, pentru august 2020, un consum de benzina mai redus cu circa 5% fata de media vanzarilor din luna august din perioada 2017-2019, in timp ce consumul de motorina a fost cu circa 4% mai mare, comparand aceleasi perioade", precizeaza expertii Consiliului.Acestia au avut ca sursa datele obtinute in cadrul investigatiei sectoriale pentru anii 2017 si 2018, precum si informatii primite de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri privind consumul pentru anii 2019 si 2020.In luna august 2020, aplicatia Monitorul preturilor carburantilor a inregistrat 6,2 milioane de cautari, din care 18% au fost pentru benzina standard, 18% pentru motorina standard, 17% benzina premium, 17% motorina premium, 16% GPL si 14% incarcare electrica.Platforma online "Monitorul preturilor carburantilor" a fost lansata in vara anului trecut de Consiliul Concurentei si permite consumatorilor sa afle preturile practicate de catre marile retele de distributie a carburantilor auto.Principalul scop al aplicatiei este cresterea concurentei pe piata carburantilor si ieftinirea produselor.