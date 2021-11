Black Friday 2021! Cumpara anvelope auto de iarna la preturi imbatabile

Profita de reducerile de Black Friday pentru a achizitiona anvelope de iarna pentru masina ta. In perioada celor mai mari reduceri din an, poti achizitiona anvelope la preturi fara concurenta de pe Teamdeals.ro, unde poti gasi cele mai bune anvelope de iarna la reduceri fara precedent.

Temperaturile au inceput deja sa scada sub 0 grade in majoritatea tarii, iar la munte s-a asternut deja zapada. Prin urmare, daca vrei sa eviti accidentele si amenzile usturatoare, este important sa-ti echipezi masina corespunzator. Daca nu ai inca anvelope de iarna, le poti comanda acum la preturi fara concurenta.

De ce este momentul potrivit pentru a cumpara anvelope Black Friday 2021

Anvelopele sunt, in general, o achizitie costisitoare. Insa, de Black Friday le poti cumpara la reducere, economisind astfel multi bani. Prin urmare te poti bucura de anvelope la preturi fara concurenta. Profita acum de reduceri anvelope Black Friday, intrand pe Teamdeals.ro.

Cand trebuie sa faci la anvelope iarna si cum sa le alegi

Codul Rutier nu prevede o data fixa la care se poate face trecerea la anvelope de iarna. Totul tine de conditiile meteo. Prin urmare, odata ce temperaturile scad sub 0 grade, sau a dat prima zapada, este necesar sa ai masina echipata cu anvelope de iarna. In caz contrar risti amenzi usturatoare.

Daca nu ai mai achizitionat pana acum anvelope pentru masina ta, dar vrei sa profiti de ofertele Black Friday cauciucuri noi, este important sa stii ca nu este deloc dificil sa faci acest lucru. Trebuie doar sa stii seria acestora, care este inscriptionata atat pe anvelopele actuale cat si in cartea masinii.

Vei observa o serie de tipul 205 55 R16, unde 205 reprezinta latimea exprimata in milimetri, 55 reprezinta inaltimea (exprimata in procent din latime), iar R16 este diametrul interior al anvelopei. De asemenea, in cazul anvelopelor de iarna, trebuie sa te asiguri ca acestea au inscriptionate unul dintre urmatoarele simboluri: "M+S", "M.S.", "MS" sau "M&S" si un fulg de zapada. Literele M si S vin de la cuvintele englezesti “mud” care inseamna “noroi” si “snow” care inseamna “zapada”. Doar acestea sunt acceptate ca anvelope de iarna, potrivit Codului Rutier in vigoare.

Cumpara anvelope la reduceri imbatabile de Black Friday de pe Teamdeals.ro

Teamdeals.ro sarbatoreste Black Friday in perioada weekendul 12-14 noiembrie. Fii cu ochii pe cele mai mari reduceri ale anului. Nu rata oferta anvelope pentru a-ti echipa masina corespunzator.

Cu doar cateva click-uri poti comanda anvelopele dorite pentru masina ta, iar un curier ti le va distribui la adresa solicitata. Totul fara sa pierzi timp in magazine.

Profita acum de cele mai mari reduceri din an si nu astepta pana la finalul anului, deoarece stocurile se pot epuiza rapid.

Asadar, ai toate motivele sa cumperi anvelope ieftine pentru masina ta, de pe Teamdeals.ro. Profita de reducerile la anvelope iarna Black Friday si poti achizitiona anvelope la preturi fara concurenta.

