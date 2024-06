Ca la arabi, la nimeni! Iata noua masina uluitoare a politiei din Abu Dhabi (Foto)

Politia din Abu Dhabi iese din nou la rampa dupa ce si-a imbogatit parcul auto cu una dintre cele mai scumpe masini din lume.

Politistii din Abu Dhabi testeaza in aceste zile o masina Lykan Hypersport, in valoare de 3,3 milioane de dolari, ce a aparut in ultimul film Fast & Furious, conform Arabian Business.

Aceasta este a treia masina din lume ca pret, iar modelul ajuns in mainile politistilor arabi a mai fost produs in doar alte sase exemplare.

"Am adus-o in tara pentru testare. Nu am cumparat-o inca deoarece vrem sa o testam ca sa vedem daca se potriveste cerintelor politiei din Abu Dhabi", a spus Hussain Al Harthi, un reprezentant al politiei.

Lykan Hypersport are un motor Porsche de 3,8 litri ce produce 770 de cai putere.

Politia din Abu Dhabi mai are in colectie un Rolls Royce Phantom, Ferrari FF si un Lamborgini Aventador.

Si politistii din emiratul Dubai duc o viata similara, ei conducand masini precum Bugatti Veyron, BMW i8 si Aston Martin One-77.

