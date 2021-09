Cu cât a scumpit acciza la combustibil un plin de benzină față de anul trecut. ”Cererea la pompe a scazut cu 30% în 2020”

de benzină, avem un calcul aproximativ de: 40l x0,053 lei = 2,12 lei dăm în plus din buzunar pentru accize, față de anul 2020;

de motorină, avem un calcul de: 40l x 4,96 bani = 198,4 bani = 1,98 lei, în plus doar pentru accize, față de anul 2020.

data fabricației sau importării acestor produse în UE;

data punerii lor în consum sau data transportului dintr-o țară în alta.

persoana sau întreprinderea cu rol de antrepozitar autorizat al facilității în care se fabrică, se procesează sau se depozitează produsele ce fac obiectul aplicării accizelor;

expeditorii, destinatarii sau transportatorii care scot produsele de sub regimul fiscal potrivit căruia plata accizelor este suspendată pe perioada producerii, transformării, deţinerii şi deplasării produselor;

importatorul produselor, în cazul în care acestea sunt plasate sub regimul suspensiv de accize.

Astfel, la fiecare alimentare, când achităm valoarea benzinei sau a motorinei, nu plătim doar litrii introduși în rezervor, ci plătim și accizele percepute de stat, sub formă de impozit, la care se adaugă preţul petrolului, cursul de schimb valutar și costurile de logistică ale companiilor petroliere.Aceste accize sunt actualizate periodic de Ministerul Finanțelor, în raport cu creșterea prețurilor de consum si sunt comunicate de Institutul Național de Statistică până la data de 15, 20 octombrie.„În general, spre nemulțumirea celor mai mulți dintre șoferi, peste 50% din prețul unui litru de carburant este reprezentat de accizele și TVA-ul colectate la bugetul public. Operată, de regulă, la începutul fiecărui an, modificarea valorilor pentru accizele la carburanți este specificată de fiecare dată în Codul Fiscal.„Accizele reprezintă un impozit aplicat în mod indirect asupra vânzării sau utilizării unor produse de diverse categorii, cum ar fi alcoolul, tutunul și produsele energetice. Din ultima categorie fac parte și combustibilii, asupra cărora accizele sunt aplicate conform normelor Uniunii Europene (UE). Legislația comunitară din domeniu prevede cotele minime ale accizelor, valabile pentru țările din UE. Dacă, în cazul alcoolului, taxa stabilită ca acciză se plătește per grad, în cazul combustibililor, unitatea de referință este reprezentată de litru”, au explicat specialiștii de la autovit.ro.„Inițial, valorile aferente accizelor la carburanți ar fi trebuit să revină, pentru anul 2020, la nivelul de dinaintea majorării operate la data de 15 septembrie 2017. În ciuda acestui fapt, autoritățile cu drept de reglementare în acest domeniu au fost nevoite să se alinieze la ratele minime de impozitare, prevăzute de legislația europeană. Acest lucru s-a tradus printr-o mărire a accizelor cu 7,07%, comparativ cu anul 2019”.Potrivit datelor din Monitorul Oficial, in 2020, acciza la benzina fără plumb a crescut la 1.773,46 de lei, pentru 1.000 de litri. În cazul motorinei, acciza a fost majorată la o valoare de 1.625,37 lei/1.000 de litri.Și 2021 a debutat cu prețuri ajustate la benzina fără plumb și la motorină. Anul acesta, avem de-a face cu o acciză la benzina fără plumb de 1.827,13 lei/1.000 de litri iar la motorină de 1.674,55 lei, pentru o cantitate de 1.000 de litri. Astfel, față de nivelul anterior, în cazul benzinei fără plumb, avem o creștere de 53,67 de lei, iar pentru motorină, cu o diferență de 49,55 de lei.La nivel concret, șoferii resimt, deja, la pompă o creștere medie cu 5,37 bani per litru, pentru benzină, respectiv o creștere cu 4,96 bani, pentru motorină fața de anul 2020.„Spre deosebire de anii precedenți, însă, majorarea pe care o vor suporta șoferii români se va suprapune pe efectul pandemiei de coronavirus, care a dus la o oglindire imediată în obiceiurile de consum anul trecut, când cererea de benzină la pompe a scăzut cu 30%. Nivelul actualizat al accizelor pentru anul viitor va fi comunicat oficial de INS până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de 31 decembrie”, potrivit autovit.ro