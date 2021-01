Cauti anvelope de vara bune? Descopera cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii!

195 reprezinta latimea anvelopelor in milimetri;

65 este raportul de inaltime, exprimat in procente;

15 este diametrul anvelopelor in inch;

R este o prescurtare de la Radial si se refera la constructia anvelopelor.

Pentru inceput, conducatorii auto trebuie sa isi cunoasca foarte bine autoturismele. Astfel, cand vine vorba despre anvelopele de vara ori cele de iarna, ei vor sti care sunt dimensiunile de care au nevoie, dar si cat trebuie sa fie indicele de greutate ori cel de viteza spre care sa se orienteze, pentru a putea conduce in conditii de siguranta.Pentru toate tipurile de masini sunt omologate doar cateva dimensiuni de cauciucuri spre care posesorii de autoturisme trebuie sa se indrepte. Pentru a afla care sunt dimensiunile optime, soferii pot studia Cartea Tehnica a masinilor sau pot, pur si simplu sa se uite pe cauciucurile pe care le au deja montate. De exemplu, consumatorii trebuie sa aiba in vedere faptul ca majoritatea dimensiunilor sunt exprimate sub urmatoarea forma: 195/65R15:Un alt detaliu tehnic important, de care soferii trebuie sa tina cont este referitor la indicele de sarcina sau, asa cum mai este cunoscut, indicele de greutate. Este vorba despre masa pe care anvelopele o pot suporta atunci cand autoturismele ruleaza. De exemplu, daca anumite cauciucuri pot sustine cel mult 2460 de kilograme, altele sunt mai rezistente, oferind conducatorilor auto posibilitatea de a se bucura de masini mai mari si mai grele.Un alt detaliu esential, de care conducatorii auto mai trebuie sa stie cand vine vorba despre anvelope de vara este referitor la indicele de viteza. Mai exact, este vorba despre un indicator cu ajutorul caruia soferii pot afla care este viteza maxima cu care pot rula atunci cand folosesc anumite tipuri de cauciucuri. Recomandat este ca oamenii sa se gandeasca si la capacitatea autoturismelor pe care le au: daca masinile sunt unele puternice, cu foarte multi cai putere, atunci indicele de viteza trebuie sa fie unul cat mai ridicat!Toate cele anterior mentionate sunt aspecte de care posesorii de masini trebuie sa tina cont, mai ales atunci cand vor sa investeasca in anvelope de calitate, pe care sa le utilizeze cu incredere in anotimpul cald. Astfel vor avea certitudinea ca pot pleca la drum fara probleme!