Ce sancţiuni riscă şoferii care îşi împrumută maşina. Situaţiile în care amenda trebuie achitată integral

Conducătorii auto care încrediţează mașina altor persoane vor risca o sancțiune mult mai dură în situația în care nu comunică, la cererea poliției rutiere, datele respectivilor “șoferi de ocazie”, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului rutier.

Așadar, înainte de a da cheile unei rude sau prieten, trebuie să stii că persoana care deține mașina va suferi din perspectiva factorului bonus/malus in cazul in care cel aflat la volan este implicat într-un accident sau dacă este prins conducând sub influența alcoolului.

Mai mult, autoritățile vor stabili un termen minim de răspuns la solicitare și, totodată, ce date trebuie comunicate efectiv. Conform acestora, lipsa unui termen minim de răspuns și a indicării precise a datelor personale care trebuie comunicate sunt deficiențe in legislație si trebuie corectate.

„Potrivit dreptului comun, proprietarul unui bun trebuie să asigure paza juridică a acestuia, atât din punct de vedere material, cât și în ceea ce privește folosirea efectivă a acestuia. Din această perspectivă, proprietarului unui vehicul îi revine responsabilitatea de a cunoaște persoana care îi conduce vehiculul”, a explicat Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Aceasta măsura ar urma sa fie aplicată pentru a depista persoanele care au săvârșit contravenții rutiere conducând mașinile altora, atunci când identificarea n-o poate face personal un polițist.

Cât ar urma să coste amenda, din 2022

Ca să se aplice, proiectul de OUG, inițiat de MAI, trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

“În primul rând, pentru cei care vor ignora solicitările poliției rutiere de a comunica datele șoferului de ocazie, amenda va trebui achitată integral. Adică, în acest caz, nu se va mai aplica regula de acum a plății, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii. Ci se va plăti exact cât este trecut pe procesul-verbal de contravenție.

Amenda pentru faptă este din clasa a patra de sancțiuni (între 9 și 20 de puncte-amendă). În prezent, deoarece punctul-amendă este de 145 lei, sancțiunile se pot ridica la sume cuprinse între 1.305 și 2.900 lei.

Astfel, dacă un proprietar poate scăpa acum cu o amendă de 652,5 lei în caz de achitare rapidă, în viitor acesta va plăti cel puțin 1.305 lei, dacă nu chiar mai mult”, potrivit avocatnet.ro.

Măsura este necesară deoarece, în prezent, proprietarii de mașini tind să ignore solicitările poliției sau să transmită date greșite.

„S-a constatat faptul că, în practică, scopul normei (...) nu este atins, respectiv identificarea în mod cert a persoanei care a condus vehiculul la un anumit moment, în principal fie pentru că proprietarul/ deținătorul mandatat al vehiculului nu comunică datele conducătorului, fie pentru că sunt comunicate date eronate, motiv pentru care este necesară adoptarea unei măsuri suplimentare care să responsabilizeze proprietarul/ deținătorul mandatat al vehiculului și să asigure eficiență normei, constând în introducerea unei excepții de la posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în cazul săvârșirii acestei contravenții”, potrivit MAI.

În al doilea rând, autoritățile vor stabili un termen minim în care proprietarii vor trebui să transmită poliției rutiere datele personale ale celui căruia i-au încredințat mașina.

„La solicitarea poliției rutiere, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice.

Termenul indicat în cuprinsul solicitării (...) nu poate fi mai mic de 20 de zile, calculat începând cu ziua imediat următoare celei în care se transmite solicitarea”, dispune proiectul.

De asemenea, se va stabili exact și ce date personale ale șoferului de ocazie trebuie comunicate poliției rutiere - prenumele, numele și codul numeric personal sau numărul permisului de conducere.

Când proprietarul riscă dosar penal

În acest moment, nu sunt precizate exact datele care trebuie trimise, ci scrie doar că trebuie comunicată identitatea persoanei care a condus mașina.

Mai mult, actualmente, conform Ordonanței nr.15/2002, rovinieta se achiziționează și se acordă pe numele persoanei înscrise în certificatul de înmatriculare.

Totodată, fapta de a circula fără rovinietă va duce la sancționarea persoanei care deține autoturismul, fie ca proprietar, fie în baza unui alt drept (această persoană fiind înscrisă în certificatul de înmatriculare, a mai detaliat avocatnet.ro. Şi în cazul RCA este la fel, excepție făcând cazul în care deținătorului din acte i se fură autovehiculul.

De asemenea, proprietarul poate răspunde penal pentru încredințarea mașinii sale unei alte persoane, mai precis, dacă șoferul de ocazie nu are permis de conducere, are un permis de conducere necorespunzător sau suspendat, persoana are probleme cu alcoolul, persoana care a primit mașina a consumat substanțe psihoactive.

În această situaţie, deținătorul mașinii riscă pedeapsa cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau amendă penală.

